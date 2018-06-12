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Поздравление главы Удмуртской Республики с Днем России

11 июня
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Уважаемые жители Удмуртской Республики!

%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2 Поздравление главы Удмуртской Республики с Днем России

Примите мои сердечные поздравления с главным государственным праздником нашей страны!

12 июня - день рождения новой демократической России, установления её подлинной государственности и самостоятельности. Праздник, рождённый сложным и стремительным временем, стал символом нашей общей ответственности за настоящее и будущее России. Он объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину, кто хочет видеть её процветающим государством и понимает, что успех страны зависит и от его личных усилий.

Путь к независимости великим трудом и многочисленными потерями в течение многих веков прокладывали наши предшественники. Отмечая День России, мы отдаём им дань памяти, выражаем стремление сохранить их лучшие традиции, упрочить наше единение, укрепить успехи в экономике и социальной сфере.

Этот праздник с особым воодушевлением встречают ижевчане. Уже многие годы в начале лета жители удмуртской столицы отмечают День города. Вы помните, в минувшем году он начался с праздника двора, района и затем продолжился на общегородских площадках. Ижевчане и их гости с радостью приняли такой формат и предложили использовать его и нынче. Уверен, каждый из вас в этот день сможет найти себе увлечение по душе.

Желаю всем удачи и здоровья! Пусть в каждом доме будет счастье!

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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