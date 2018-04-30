Примите самые искренние поздравления с Днём Весны и Труда!
Этот замечательный день уже много десятилетий объединяет людей, которые своим ежедневным добросовестным трудом создают общенациональное богатство государства, богатство нашей республики.
Побывав в течение первого года работы в Удмуртии во многих трудовых коллективах республики, однозначно убедился, что жители региона отличаются стремлением к созиданию, оптимизмом, сплочённостью и духовным единением. Накопленные вами богатые традиции служат основой для дальнейшего развития, укрепляют уверенность в благополучном будущем нашей страны, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.
Накануне Первомая на встрече с активом Удмуртии мы подвели итоги работы в минувшем году и обсудили планы на перспективу. Задач очень много, и мы их понимаем. Знаем, в каком направлении надо идти, чтобы вместе добиться всего задуманного и эффективно реализовать огромный потенциал нашей республики.
Пусть этот весенний праздник наполнит ваши сердца теплом яркого солнца. Пусть подарит вам заряд бодрости духа. Пусть труд каждого жителя будет востребован обществом и оценён по достоинству. Хорошего настроения вам всем!
Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов
Фото: www.udmurt.ru
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