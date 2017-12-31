Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом! Это удивительный праздник, который все мы ждём с особым чувством и настроением, чтобы подвести итоги и подумать о будущем.
В уходящем году в моей жизни многое кардинально поменялось. В апреле Президент России Владимир Владимирович Путин предложил мне попробовать силы на региональном уровне. В сентябре вы поддержали мою кандидатуру и доверили руководить республикой. Я очень ценю ваше решение и всецело осознаю свою ответственность за всё происходящее в регионе.
Удмуртия - прекрасная земля. В этом я лично убедился в ходе многочисленных рабочих поездок по районам и городам республики. Своими глазами увидел красоту природы и уникальные места, очень привлекательные для туризма. Меня приятно удивили высокотехнологичная промышленность, развитое сельское хозяйство, суперсовременные ИТ-компании, богатая культура и многогранное искусство. Восхищение вызывают и лучшие медицинские и образовательные учреждения нашего края.
Но главный капитал республики, конечно, люди. Талантливые и трудолюбивые, ответственные и скромные, пожилые и молодые. В Удмуртии в мире и согласии живут представители более 130 национальностей. Гармоничные отношения между народами и людьми являются залогом наших сегодняшних и будущих успехов.
За девять месяцев нам удалось всесторонне оценить социально-экономический потенциал территории, решить ряд безотлагательных вопросов, определить приоритеты развития. Сегодня у команды Удмуртии есть чёткое понимание, куда и как следует двигаться, за счёт чего можно преодолеть серьёзные испытания на пути к новому этапу развития республики.
Пусть Новый год принесёт вам только хорошие перемены, станет годом осуществления позитивных замыслов. Пусть он будет удачным и счастливым. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Фото: fotki.yandex.ru (nag1953)
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