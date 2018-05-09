Поздравление Председателя Государственного Совета Республики с Днем Победы Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта! Уважаемые жители Удмуртии! ...

Открываем не только Летний сад, но и новый проект «Парки Ижевска»! Скоро появятся новые аттракционы, на которых жители смогут прокатиться уже в середине мая! Самый экст...

Война в судьбе профессора Майера. К столетию историка с европейским именем Вильгельм Евгеньевич Майер - человек нелёгкой и удивительной судьбы. Он родился 6 декабря 1918 года в...