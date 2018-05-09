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Поздравление главы Удмуртской Республики с Днем Победы

9 мая
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Уважаемые жители Удмуртской Республики! Дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла!

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День Победы - один из самых главных праздников нашего государства. Праздник славы и гордости. Праздник всей страны и каждой российской семьи.

73 года минуло с тех дней, когда отгремели последние бои Великой Отечественной. Путь к Победе был долгим и сложным. Но наши отцы и деды выстояли в этой самой жестокой и кровопролитной схватке с врагом. Они отвоевали для нас возможность жить, мирно работать, растить детей.

Вместе с миллионами советских людей на фронте сражались тысячи уроженцев Удмуртии. Победы на поле боя достигались не только храбростью и героизмом воинов, но и ежедневной добросовестной работой тружеников тыла в заводских цехах и на колхозных полях. Мы навечно сохраним священную память о народном подвиге.

Руководство республики понимает, что наш долг – создать все условия для счастливой жизни победителей, укрепить и преумножить ваши достижения во имя процветания Отечества. Это наша святая обязанность перед вами, дорогие ветераны. Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг!

С праздником! С Днём Великой Победы! От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых свершений во благо родного края и нашей великой Родины!

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

Фото пресс-служба Главы и Правительства УР

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