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Поздравление Главы Удмуртской республики Александра Бречалова с Днем оружейника

19 сентября
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Уважаемые работники и ветераны предприятий оборонно-промышленного комплекса!

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Примите от меня и всего руководства республики самые искренние поздравления с Днём оружейника! Ижевск по праву считается оружейной столицей России, потому значение этого профессионального праздника в жизни нашей республики трудно переоценить. Тем более, что и инициатива его учреждения принадлежит легендарному конструктору оружия Михаилу Калашникову, чья жизнь тесно связана с Удмуртией.

Более десятка крупных предприятий республики, входящих в ОПК России, вносят весомый вклад в создание прорывных, передовых технологий, современных изделий и материалов в области обеспечения безопасности страны. Это достигается добросовестным трудом разработчиков и мастеров, бережно сохраняющих славные традиции оружейного дела и передающих секреты мастерства из поколения в поколение.

Отрадно, что вашими стараниями на заводах и в институтах вашей отрасли появляются новейшие возможности для создания высокотехнологичных гражданских производств, выпуска наукоёмкой продукции двойного назначения.

Руководство Удмуртии стремится помочь вам в диверсификации производства, поиске рынков сбыта продукции, налаживании и расширении сотрудничества с регионами России и другими странами. Проведение в этом году Дня оружейника в Ижевске в новом формате с приглашением специалистов и экспертов мирового уровня - очередное тому подтверждение.

Выражаю искреннюю благодарность оружейникам - работникам и ветеранам оборонно-промышленного комплекса, инженерно-техническому и руководящему составу наших предприятий - за честный труд, профессионализм, преданность своему делу, весомый вклад в развитие экономики Удмуртской Республики.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деле укрепления социально-экономического потенциала нашего государства!

Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов

Фото пресс-службы Главы и Правительства УР

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