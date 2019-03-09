От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!
8 Марта давно уже утратило политическую окраску. Этот праздник теперь несёт в себе хорошее настроение, первые тёплые лучи солнца, аромат весенних цветов и любовь к окружающим нас женщинам. Поэтому Международный женский день сегодня является отличным поводом выразить вам признательность за вашу безграничную доброту и нежность. Ведь именно вы делаете мир вокруг нас светлым и радостным, спокойным и гармоничным.
Вы создаёте будущее нашей Удмуртии и всей России. Понимая это, руководство страны предпринимает все усилия для создания социальной стабильности в обществе, развития института семьи, укрепления уверенности в будущем. Свидетельство тому – ряд новых инициатив Президента Владимира Путина, озвученные им в недавнем Послании Федеральному Собранию.
От имени руководства республики и себя лично благодарю вас за вашу активную жизненную позицию и добросовестный труд, совмещаемый с заботой о близких. Особые слова благодарности в этот день — женщинам-ветеранам, которые внесли и продолжают вносить заметный вклад в социально-экономическое развитие нашего края.
Искренне желаю вам, милые наши женщины, доброго здоровья, благополучия, счастья и любви! Будьте всегда такими же обаятельными, желанными, нацеленными только на позитивные перемены, любящими и любимыми! Пусть в вашей жизни будет больше ярких красок, добрых слов и улыбок!
Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов
Фото пресс-службы Главы и Правительства УР
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