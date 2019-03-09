Поздравление председателя Государственного Совета Удмуртии с Международным женским днем Дорогие женщины!...

Жителей Удмуртии приглашают поддержать акцию “Лучшая мимоза - это лес” **Проект “ПосадиЛес” запустил акцию “Лучшая мимоза - это лес” и предлагает жителям Удмуртии к Междуна...

В Ижевске транспортные полицейские навестили мать погибшего сотрудника **В Ижевском ЛО МВД России на транспорте череда предпраздничных весенних мероприятий началась с посе...