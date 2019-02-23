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Поздравление Главы Удмуртии с Днем Защитника Отечества

23 февраля
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Уважаемые жители Удмуртской Республики!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

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В России это важный государственный праздник, напоминающий о мужестве, патриотизме, героизме наших соотечественников, которые всегда стояли на защите жителей и интересов Родины.

В нашей республике День защитника Отечества имеет особое значение. Уже третий век Удмуртия славится своими мастерами, кующими оборонный щит страны. Мы гордимся, что именно на удмуртской земле жил и творил легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, столетний юбилей которого уже начали отмечать в России.

Наш общий долг - сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу и могущество родного государства, создать условия для его дальнейшего всестороннего развития и процветания.

Желаю вам и вашим близким счастья, мира и благополучия, успехов в созидательном труде во имя России!

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики

Фото пресс-службы Главы и Правительства УР

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