В России это важный государственный праздник, напоминающий о мужестве, патриотизме, героизме наших соотечественников, которые всегда стояли на защите жителей и интересов Родины.
В нашей республике День защитника Отечества имеет особое значение. Уже третий век Удмуртия славится своими мастерами, кующими оборонный щит страны. Мы гордимся, что именно на удмуртской земле жил и творил легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, столетний юбилей которого уже начали отмечать в России.
Наш общий долг - сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу и могущество родного государства, создать условия для его дальнейшего всестороннего развития и процветания.
Желаю вам и вашим близким счастья, мира и благополучия, успехов в созидательном труде во имя России!
Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики
Фото пресс-службы Главы и Правительства УР
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