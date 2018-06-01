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Повеселились по–соседски. Как в Удмуртии отметили Международный день соседей

1 июня
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Когда со двора несётся громкая музыка, стоит, по крайней мере, выглянуть в окно. Тогда вы непременно заметите, что ваши соседи с детьми уже вышли из своих квартир, чтобы поучаствовать в конкурсах и так отметить относительно новый праздник – День соседей.

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В этом году этот тёплый и уютный праздник отмечали по всей республике. Как рассказал главный госжилинспектор УР, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в Удмуртии Марат Исмагилов, Удмуртия приняла активное участие в IV Всероссийской акции «Международный день соседей», направленной на улучшение добрососедских отношений, объединение неравнодушных людей в решении проблем, в том числе в сфере управления жильём. В этом году праздничные мероприятия прошли в 17 муниципальных образованиях и во всех районах Ижевска. Это намного больше, чем в прошлом году.

– Несомненно, День соседей, а также близкий ему по духу и содержанию День двора помогает устанавливать добрососедские отношения, благоприятно влияет на общую среду обитания. Хорошо, что такой праздник появился и уже занял своё место в ряду других, также объединяющих разные категории населения и уже любимых людьми, – сказал Марат Исмагилов,

День соседей праздник молодой, но он уже обрастает традициями. Так, в Ленинском районе Ижевска в этот день более 300 жителей вышли на субботник и очистили от мусора лесопосадку на ул. Оружейника Драгунова напротив школы № 85. А затем посмотрели концерт воспитанников Центра «Ровесник», состолось чаепитие со сладким угощением.

Жители домов №№ 186, 188, 190 и 192 на ул. Коммунаров в Ижевске вместе с волонтёрами сначала навели порядок на придомовых территориях: убрали мусор, обновили клумбы, покрасили бордюры, благоустроили детскую площадку и хоккейную коробку. Потом приняли участие в празднике с эстафетами, приятными сюрпризами и розыгрышем подарков.

По словам куратора социального проекта «АСПЭК–городу!» Максима Казакова, такие мероприятия в этом микрорайоне уже стали традицией, жители охотно откликаются на призыв убрать и украсить свой двор. Это значит, что добрососедство становится новым трендом для Ижевска.

Весёлый праздник получился во дворе дома № 314 на ул. К. Маркса.

– В этом году мы отмечали День соседей в первый раз, по предложению нашей УК и администрации Октябрьского района, – рассказала председатель совета дома Галина Боровикова. – Волонтёры помогли провести игры и конкурсы. Управляющая компания украсила двор воздушными шарами, угостила детей сладостями, предоставила цветные мелки и мыльные пузыри. В следующем году мы обязательно проведём День соседей во второй раз. Хотелось бы пригласить музыкальные и танцевальные коллективы, устроить катание на лошади на стадионе. А вечером пожарить во дворе шашлыки с жильцами своего дома, устроить чаепитие. Ради такого дела можно купить и гриль.

Председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Алексей Евсеев напомнил, что 10 июня в столице Удмуртии пройдёт День двора, в рамках которого во многих ижевских дворах также пройдут спортивные состязания, детские праздники, концерты. И такие праздники во дворах нужно устраивать постоянно.

– Мы не должны ограничиваться единичными акциями, а устраивать субботники, чаепития, празднование дня рождения дома, проводить конкурсы между подъездами и домами, соревнования на лучшее озеленение и благоустройство двора в течение всего года, – сказал он.

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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