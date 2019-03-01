Сейчас поверки счётчиков имеют право проводить фирмы, имеющие лицензии на проведение таких работ. Когда подходит срок поверки, надо вызвать специалиста из любой такой фирмы. На деле же жильцов атакуют мошенники. Вам звонят из какого—нибудь «городского центра стандартизации» — мол, вы должны пройти поверку именно у них и именно сейчас — и заламывают цену в два раза выше обычной. Или требуют вообще заменить счётчики на другие, нового образца — иначе вас оштрафуют. Некоторые граждане верят и безропотно отдают ушлым коммерсантам деньги.
Изменить существующую ситуацию, по замыслу Росстандарта, планируют так. Поверки счётчиков будут проводиться централизованно, представителями поставщиков услуг. То есть, скажем, поверкой водосчётчиков должен будет озаботиться водоканал. Единственное, что потребуется от жильцов, обеспечить доступ в квартиры их специалистам.
— Сейчас ситуация с бытовыми счётчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да ещё выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик: достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы, — подчеркнул Алексей Абрамов.
Пока же за состоянием водомера и сроком межповерочного интервала должен следить сам собственник. Об этом сказано в статье 210 Гражданского кодекса РФ, согласно которой собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Обязанность жильцов многоквартирных домов самостоятельно решать вопросы работоспособности приборов учёта официально прописана в п. 1 ст. 13 ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Услуга эта платная. Заказывать её надо в специализированных коммерческих организациях. Приходя к вам в квартиру, представители компании должны иметь при себе копию аттестата, разрешающего проводить соответствующий вид работ. Проверить его подлинность можно в государственном реестре аккредитованных лиц.
Поверка счётчиков может совершаться разными способами – с демонтажом прибора учёта и дальнейшей его поверке в лаборатории или специальным прибором прямо в квартире. После проведения работ заказчики получают акт о техническом состоянии счётчика, из которого должно следовать, что он соответствуют государственным стандартам. Документ должен быть передан в управляющую организацию.
Формально никаких санкций за несвоевременное проведение проверки состояния приборов учёта в регламентах не предусмотрено. Проблемы могут начаться только с управляющей компанией: в базе организации есть все сведения о техническом состоянии счётчиков. Если данные о техническом состоянии не были предоставлены вовремя, плату за воду могут автоматически начать начислять по нормативу.
Добиться пересчёта платы за потреблённый ресурс вам вряд ли удастся. Если поверка прибора учёта была проведена несвоевременно, то здесь закон полностью на стороне коммунальщиков. Они имеют полное право начислять плату за воду без учёта показаний неповеренного счётчика.
Срок поверки счётчика (межповерочный интервал) начинает исчисляться с момента его первичной (периодической) поверки, то есть с момента изготовления, а не приобретения или установки. Сроки межповерочных интервалов, как правило, указаны в техническом паспорте на прибор учёта.
От себя могу добавить, что чаще всего управляющие компании сами ведут базу водомеров и выходят на жителей к моменту очередной поверки. Счётчик на горячую воду должен поверяться раз в 4 года, на холодную — в 6 лет. Если ваша УК не хочет этим заниматься, то вам придётся самим следить за межповерочными сроками.
Поверка водяного счётчика призвана определять погрешность, которая допускается при работе прибора во время учёта расхода количества воды в разных режимах потребления. После необходимой поверки выносится заключение о работе прибора и возможности его дальнейшей эксплуатации.
Фото energy.s-kon.ru
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