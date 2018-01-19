– В Удмуртии представители проекта активно создают общественные центры развития жилищных отношений, которые помогают жителям эффективно управлять своими домами не только в городах, но и в сельских населённых пунктах. В 2017 году открыто уже 10 таких центров в регионе, – отметил координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно–коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
В «Топ–10» лучших региональных школ по итогам года вошли также Волгоградская, Кемеровская, Московская, Новгородская, Новосибирская области, Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Хабаровский край.
Напомним, этот федеральный проект, направленный на ликвидацию потребительской неграмотности в сфере ЖКХ, действует с 2014 года. В 2017 году в Школе грамотного потребителя в Удмуртии прошли обучение более тысячи человек, проживающих в десяти муниципальных образованиях – это жители Ижевска, Можги, Воткинска, Сарапула, Глазова, Камбарки, Кизнера, Завьялово, Игры, Балезино.
– В этом году увеличилось число муниципальных образований, где мы проводим мероприятия, – рассказал председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев. – Если раньше их было семь, то теперь десять, кроме того, раньше это зачастую были разовые семинары, тогда как сейчас занятия проводятся курсами». Школа грамотного потребителя приходит в города и посёлки, в том числе по приглашению депутатов и районных администраций, а также – членов общественной палаты, как в этом году в Якшур–Бодьинском районе.
– Те, кто прошёл обучение в школе, знают права потребителей, законы и правила, а значит, умеют более конструктивно решать проблемные вопросы, – отметил постоянный эксперт Школы грамотного потребителя в Удмуртии, начальник ГЖИ УР Марат Исмагилов. – Если раньше инспекторам ГЖИ УР приходилось давать много консультаций, так как собственники не понимали жилищное законодательство, то сейчас люди обращаются в государственные органы за решением проблем в рамках наших полномочий. Качество поступающих обращений увеличивается, в том числе и потому, что в Удмуртии Школа грамотного потребителя выполняет большую информационную и просветительскую работу.
В настоящее время группы по обучению в рамках цикла «Грамотный собственник жилья» формируются во всех пяти городах республики. Учёба начнётся в конце января 2018 года. Записаться и получить справку можно по номеру 8 (3412) 47–99–47.
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