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Потомки Надежды Дуровой впервые приедут в Сарапул

19 сентября
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В Сарапуле отметят 235 лет со дня рождения Надежды Дуровой. Почтят память кавалерист-девицы на VII городском фестивале-акции «Город НАДЕЖДЫ». Об этом сообщила пресс-служба Музея истории и культуры Среднего Прикамья.

0 92776 bbd45630 xxxl Потомки Надежды Дуровой впервые приедут в Сарапул

Надежда Дурова своё детство и юность провела в Сарапуле. В юбилейной программе, которая пройдёт 21 и 22 сентября, – встреча с потомками первой русской женщины-офицера, научно-практический форум при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества и праздничная программа на набережной реки Камы в рамках городского фестиваля «Пятница». Особое событие - памятная акция у конного памятника Надежде Дуровой с участием его автора, народного художника России, обладателя диплома ЮНЕСКО, скульптора Владимира Суровцева.

Кроме этого, гостей ждут экскурсионные программы с демонстрацией уникальных предметов из собрания Сарапульского музея, акция «День открытых дверей» в управлении по делам архивов администрации Сарапула, презентация тематического буклета о сарапульской истории семьи Дуровых и открытое заседание Общества изучения Прикамского края.

В 2018 году юбилейные мероприятия сарапульского фестиваля будут частью большой совместной программы с городом Елабугой Республики Татарстан. В эти дни впервые приедут в Сарапул потомки Надежды Дуровой из России, Германии, Украины и Франции.

Фото: Skyscrapercity.com

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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