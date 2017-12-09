Но нам важнее, что в «Ижстали» произойдет. Команда выиграла со счетом 4:2 у «Тороса» (Нефтекамск), и болельщики были почти готовы носить игроков на руках. Был сделан ответный шаг – под своды дворца поднят символический свитер № 58 с обозначением «БОЛЕЛЬЩИКИ». Вот только матч ижсталевцев против «Молота-Прикамья» закончился победой гостей-пермяков со счетом 3:4. И как на счет «три-четыре», из команды ушли, кроме Кочурова и Боголейши, Александр Черников, Денис Иванов, Никита Панасенко и Максим Рогов. Вслед за ними заявление об уходе с должности по собственному желанию написал исполнительный директор хоккейного клуба Сергей Моисеев.
Отреагировал на шум в интернет-пространстве Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что свою долю финансирования Правительство Удмуртии внесло. И далее потребности команды будут удовлетворены в том объеме, что обеспечит нормальную работу клуба до конца сезона.
Календарь сезона обычно не устраивает многих тренеров. Например, отставание на три-четыре игры от группы лидеров не позволяло в первом круге «Зауралью» (Курган) красоваться в верхней части турнирной таблицы. А сейчас курганская команда вышла на третье место в ВХЛ (Высшей хоккейной лиге) и уступает только двум командам из Санкт-Петербурга («Динамо» и «СКА-Неве»). Это я говорю к тому, что во втором круге «Ижсталь» окажется в таком положении. То есть будет отставать от большинства команд в количестве проведенных матчей, а значит, и в количестве набранных очков. Давайте воспринимать это с пониманием. К последнему туру все равно количество проведенных игр сравняется.
Несмотря на то, что «Ижсталь» понесла кадровые потери, у команды остался потенциал для того, чтобы занять достойное место в зоне плей-офф. И далее побороться в финальной части за Кубок Владимира Петрова. В прошлом сезоне «Ижсталь» выбыла из розыгрыша плей-офф в первой же серии игр, но ни у кого не повернулся язык, чтобы обвинить команду. Сыграли настолько, насколько на тот момент хватило сил. Характер, по крайней мере, проявили. Как бы то ни было, надо выполнять задачу и занять место не ниже прошлогоднего. А стремиться, конечно же, к лучшему, к победе в каждом матче.
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