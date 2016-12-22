В Ижевске в ночь на среду, 21 декабря, был побит температурный рекорд, ранее принадлежавший 1941 году. Столбик термометра в эту ночь опустился до -31…-39 °С, что оказалось ниже климатических норм на 18-23 °С, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В течение суток 21 декабря температура воздуха в республике поднялась на 13-24 °С, наибольший перепад между ночной и дневной температурой отметился в Глазове. За ночь 22 декабря температура воздуха вновь опустилась до значений -26…-30 °С, очередной перепад составил 9-18 °С с максимальной амплитудой опять в Глазове.
В четверг погода сохранится морозной, к вечеру ожидается -25…-30°. А ночью начнется потепление. Утром в пятницу в Удмуртии прогнозируется уже -17…-22 °С, завтра вечером столбик термометра поднимется до -7…-12 °С, местами до -4°С. Пройдет небольшой снег. Более существенный снегопад, метель и потепление прогнозируется в субботу: днём 24 декабря температура воздуха поднимется до -1…-6 °С. Будет ветрено, на дорогах ожидаются снежные заносы и накат.
В воскресенье прогнозируется ослабление и прекращение осадков и несущественное понижение температуры воздуха до -5…-10 °С.
Фото: liveinternet.ru
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