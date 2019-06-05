Одной из ключевых тем пресс-конференции, которую Александр Бречалов провёл в мае с региональными и федеральными СМИ, стала инвестиционная привлекательность Удмуртии. Говорить было о чём: в 2018 году Удмуртская Республика стала одним из лидеров ПФО по приросту инвестиций в основной капитал.
Александр Бречалов отметил, что его команда вынуждена была начинать работу в невыгодном положении: республика тащила на себе огромный долг перед федеральным бюджетом, диалог между властью и бизнесом не был выстроен, эффективной стратегии повышения инвестиционной привлекательности региона не наблюдалось. В течение двух лет блок экономического развития правительства создавал новый узнаваемый имидж Удмуртии как эффективной и современной динамично развивающейся площадки, где власть готова даже в ручном режиме (если понадобится) сопровождать развивающиеся партнёрства между местными предприятиями и покупателями и инвестиционными партнёрами в России, Европе, Азии. А здесь, в Удмуртии, поддерживать «заповедные зоны» для развития новых производств на территориях опережающего социально-экономического развития, которые, опять же, должны приводить в республику инвестиционные потоки.
Успешная стратегия
С некоторой заминкой (начало работы Корпорации развития Александр Бречалов называет откровенной неудачей) процесс привлечения вложений в развитие предприятий и бизнес-проектов республики начал набирать обороты. В 2018 году инвестиции в основной капитал составили порядка 98 миллиардов рублей – на 14,2 миллиарда больше, чем в 2017 году. Этот результат – самый высокий за последние пять лет. В итоге валовой региональный продукт Удмуртской Республики в 2018 году составил 600 млрд рублей (на 43,8 миллиарда больше, чем в 2017-м), а по прогнозам на 2019 год, валовой региональный продукт ожидается на уровне 640-650 миллиардов рублей. Основанием для такого прогноза стал постоянный рост инвестиций в регион – только за первый квартал 2019 года прирост составил 16 процентов.
Александр Бречалов отметил:
– В 2018 году республика выполнила все обязательства, в том числе погасила госдолг. Удмуртия впервые за последние 10 лет выполнила свои финансовые обязательства перед Российской Федерацией. При этом рост республики составил 116 процентов. Даже если мы будем ориентироваться на стресс-тест, мы получим прирост больше прошлого года. В 2019 году мы ожидаем приток инвестиций на 10 процентов больше, чем в 2018 году, – это очень хороший рост.
По внутреннему региональному продукту прирост также ожидается в районе 10 процентов. Команда экономического блока пришла к выводу, что наибольший результат дают продажи конкурентной продукции, которая производится в Удмуртии. За 2018 год было продано продукции на 2,8 миллиарда рублей (для этого были привлечены новые партнёры, заключены новые контракты). В основной капитал добавлено почти 100 миллиардов инвестиций. Огромным подспорьем здесь являются ТОСЭРы «Сарапул» и «Глазов». Продолжается привлечение резидентов на эти территории. Только в Глазов за три года мы должны привлечь почти 13 миллиардов рублей, создать около 2500 рабочих мест. Все возможности для этого есть.
Эффективная работа в стресс-ситуации
«Равнение» на стресс-тест Глава республики упомянул ради создания объективной картины. Ориентироваться на самый позитивный прогноз нам не приходится, поскольку экономика не только в России, но и в мире всё ещё находится в зоне «нефтяной турбулентности» – колебания цен на чёрное золото практически невозможно предсказать и, соответственно, просчитать прибыли или убытки регионов, где нефть – один из серьёзных источников формирования бюджета (Удмуртия входит в их число). В этой ситуации остаётся рассчитывать на другие ресурсы – поиск новых стратегических партнёров, выход на новые рынки, укрепление репутации поставщика качественных, конкурентоспособных товаров.
Большую роль здесь сыграют ТОСЭРы «Сарапул» и «Глазов». Город Сарапул получил статус ТОСЭР в конце 2017 года. К марту 2019 года в реестр резидентов ТОСЭР включены 8 резидентов с общим объёмом инвестиций более 1,8 миллиарда рублей и созданием 662 новых рабочих мест. В феврале текущего года статус ТОСЭР присвоен городу Глазову, что позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – Чепецкого механического завода, привлечь более 13,3 миллиарда рублей инвестиций.
Корпорация развития принимает активное участие в формировании бизнес-моделей по вхождению предприятий на территории ТОСЭР. В этом году запущен проект «Одно окно» по сопровождению инвестиционных проектов. Уже подписано 12 инвестиционных соглашений. Наиболее значимые и перспективные проекты, которые ведёт корпорация, будут представлены на предстоящем инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге. Руководство республики ставит задачей перевести работу на форуме из плоскости рамочных соглашений в плоскость подписания реальных контрактов.
Александр Бречалов говорит: «Большую ставку мы делаем на Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдёт 5-8 июня. Там Удмуртия представит конкретные проекты». Товары местного производства и проекты будут маркированы уже ставшим традиционным лого «Сделано в Удмуртии». По словам Главы Удмуртии, бренд состоялся, стал узнаваемым, получил положительный имидж и стал важным элементом в вопросах продвижения региона на всероссийских и международных выставках и форумах.
В 2018 году инвестиции в основной капитал Удмуртии составили порядка 98 миллиардов рублей – это самый высокий показатель за последние 5 лет.
За первый квартал 2019 года рост инвестиций составил 16 процентов.
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