Моя работа позволяет приносить реальную пользу **Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Ольга Меркушева рассказывает о «дружелюбной» конкуренции и с...

Будем вместе менять республику Александр Бречалов побывал в ижевской школе № 42, где для 25 выпускников прозвенел последний звонок....

Диалог с властью на понятном языке **Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Татьяна Шумихина рассказывает о работе с информацией и о «пе...