В селе Сигаево 4 мая по адресу Лермонтова, 17, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза – Абдулле Файзурахмановичу Шагиеву, советскому военнослужащему, участнику Великой Отечественной войны, который проживал в этом доме в 1986 году.
В 1984 году семья Шагиевых переехала их Казахстана в Россию, в деревню Мыльники Сарапульского района Удмуртской АССР, а затем на некоторое время - в село Сигаево.
Открытие состоялось благодаря социальному проекту «Долг памяти», который реализовали мы – ученики 8-х классов Сигаевской школы под руководством учителя истории, руководителя поискового отряда «Артдивизион» Александра Викторовича Гафурова.
Большую помощь нам оказывали классные руководители, а также руководитель школьного музея Татьяна Германовна Шадрина, директор школы Эльвира Кканифовна Антропова, глава МО «Сигаевское» Антон Сергеевич Язанов, директор КЦСОН Владимир Леонидович Каринцев, специалисты РКЦ «Спектр». Мы провели благотворительные акции по сбору средств на мемориальную доску. Само открытие стало итоговой точкой проекта «Долг памяти».
Приятно было видеть на мероприятии родственников Абдулы Шагиева, приехавших из Башкирии. Они были признательны администрации, школе и музею 40-го артдивизиона за то, что мы чтим память о наших солдатах. Именно внучке героя Мавлюде Муллаяновой (кстати, бывшей ученице нашей школы) и участнице проекта «Долг памяти» Анне Титовой, ученице 8 «б» класса Сигаевской школы, было предоставлено право открыть мемориальную доску.
Здорово, что в нашем селе появилось еще одно памятное место, куда можно сводить на экскурсию учащихся школы и гостей села. В нашей школе тема воспитания патриотизма у школьников не забыта. У нас проводятся мероприятия, на которых мы чтим память павших бойцов. Благо, что мы не видели войны, знаем о ней только понаслышке, но мы всегда будем помнить тех, кто стойко защищал свою родину от вражеских сил.
Мы благодарим всех, кто поддержал нас в реализации проекта «Долг памяти».
Элина Буторина, 8-й класс, Сигаевская школа
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