Главное – просвещение
В этом году в работе с гостями сотрудникам Отделения активно помогали финансовые волонтёры, большинство из которых – студенты вузов Удмуртии.
– Радует, что молодёжь проявляет интерес к волонтёрскому движению по финансовому просвещению, – отметила во время встречи с журналистами управляющий Отделением–НБ Удмуртская Республика Татьяна Жиганшина. – Для нас это хорошая поддержка в продвижении базовых знаний в сфере финансов среди жителей республики. А для студентов, я думаю, неоценимый и полезный опыт. Отделение–НБ Удмуртская Республика уделяет внимание работе со школьниками. Те же студенты, например, читают им лекции, знакомят со своими проектами в области финансовой деятельности. Совсем недавно сотрудники Отделения начали проводить для школьников онлайн–уроки по финансовой грамотности. В ближайшее время они планируют начать просветительскую работу среди детей с ограничениями здоровья и их родителями.
По мнению Татьяны Жиганшиной, из множества задач, которые решает Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике сегодня, финансовое просвещение является едва ли не самой важной:
– Самое главное, чтобы люди не попадали в неприятные ситуации, не давали мошенникам обмануть себя.
Не дать себя обмануть
А обманутыми люди становятся, увы, до сих пор очень часто. Об этом говорят и эксперты Отделения–НБ Удмуртская Республика, которые в рамках Дня открытых дверей провели ряд лекций, в том числе числе по мошенническим схемам.
– Чтобы не быть обманутыми, необходимо перепроверять любую услугу, и особенно ту, которая оказывается дистанционно, – советуют сотрудники банка. – Значительная часть хищений денежных средств происходит с использованием банковских карт и совершается через Интернет.
– Сегодня очень часто молодёжь совершает онлайн–покупки, и при этом крайне необдуманно пользуется кредитными или банковскими картами. Нередко конфиденциальные данные карты попадают к мошенникам, после чего денежные средства списываются со счёта. Но это вовсе не означает, что нужно полностью отказаться от оплаты услуг и товаров через Интернет, тем более, что это очень удобно. Просто в таких случаях рекомендуется завести отдельную карту – её можно заказать в любом банке – и перечислять на неё лишь сумму, необходимую для оплаты покупки.
Игра в банк
Самым маленьким гостям ещё сложно разобраться в финансовых операциях, и им пока неведомы такие понятия, как «инвестиции», «дебет» и «кредит». Но даже они в День открытых дверей не остались в стороне. Сотрудники Отделения организовали для юных ижевчан увлекательный квест «ФинГрад».
На станции «Улица имени дедушки Ребуса» малыши, решая ребусы, знакомились с новыми для них понятиями – «вексель», «валюта» и «стоимость». А на «Фабрике Гознака» узнали, какие достопримечательности изображены на российских купюрах, и собрали пазлы с изображением денег.
На станции «Детский парк» дети проявили свои творческие способности – разработали макеты своих денег. На каждой банкноте изобразили культурный объект или памятник столицы Удмуртии. На 10–тысячной, например, памятник Дерябину, на 30–тысячной – Свято–Михайловский собор, а на трёхрублёвой – Царь–пушку и завод «Ижсталь». Пожалуй, самое сложное задание было на станции «Кот в мешке», где гости на ощупь или на вес определяли количество и номинал монет в мешочках.
В тему
В День открытых дверей в Отделении – Национальном банке по Удмуртской Республике прошли мастер–классы по определению подлинности банкнот, сотрудники показали, как работает кассовая техника по пересчёту монет и купюр. Кроме того, посетители могли на время стать инкассаторами и побывать в бронемобиле.
Немного истории
Шедевры бонистики и клад в стене
В музее Отделения–НБ Удмуртская Республика хранятся уникальные экспонаты
Гости Национального банка также посетили музейно–экспозиционный фонд, где собрана уникальная коллекция денежных знаков, сундуки и сейфы для хранения ценностей XIX – начала XX веков, банковская техника разных лет, а также фотографии и документы об истории Госбанка республики.
Сигналом к началу экскурсии стал звон колокола, который был своего рода системой оповещения об особых случаях для того времени.
– Банковская система в России начала действовать с 1754 года. Государственный банк Российской Империи был образован в 1860 году. Первый банк в Вятской губернии учреждён в 1809 году, а первое отделение Госбанка в нашем крае было открыто в Сарапуле 18 апреля 1894 года. К 1914 году Госбанк имел на территории Российской империи 146 филиалов, – Елена Беркутова, ведущий эксперт Отделения, знакомит гостей с начальными этапами развития банковской системы в России и Удмуртии и демонстрирует предметы интерьера того времени: подсвечник, нож из слоновой кости для разрезания бумаги, копилку для накопления серебряных монет, весы. Особое внимание посетителей Елена Беркутова обращает на клад денежных знаков 1919 года, найденный в 1998 году строителями при ремонте дома в Сарапуле.
– Он был замурован в стене, и это лишь малая часть клада. В трудные годы Гражданской войны население прятало свои сбережения. И красным, и белым для содержания своих армий нужны были деньги, которые незаконно вывозились из хранилищ казначейства банков. В эти годы денежное обращение в стране полностью расстроилось, существовало более 2000 бумажных денежных знаков. В 1919 году бумага ценилась намного дороже денег. Были случаи, когда на банкнотах писали письма, потому что бумагу было не достать, а деньги были обесценены.
Среди других уникальных экспонатов музея – сейф 1897 года выпуска. Он изготовлен на Сущёвском заводе несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве. Между стенами сейфа – песок, для того, чтобы он был неподъёмным и несгораемым. По слова Елены Беркутовой, до недавнего времени он находился в одном из отделов банка, в нём хранилась секретная документация.
Витрину с денежными знаками и монетами с любопытством разглядывают даже дети. Мало кто из них знал, что, оказывается, в одно время копейки в России были бумажными. Их выпускали в период Первой мировой войны, когда из обращения исчезла звонкая монета. Есть в коллекции музея и самые большие знаки в истории обращения денег – банкноты с изображением Екатерины II и Петра I. – Эксперты всего мира признают их шедеврами бонистики, – говорит Елена Беркутова. – Это самые красивые денежные знаки в нашей истории, в народе их ласково называли «Катенька» и «Петенька».
Банкнота с изображением Николая I 1899 года выпуска отпечатана без водяных знаков, но её подделка была затруднена. В зале, где собран материал о послевоенном периоде в работе банка, также немало любопытных экспонатов. Среди них китель и шинель банковского служащего, которые музей получил в дар от ветеранов учреждения. Форменная одежда вводилась для поднятия статуса работников банка, ведь в послевоенные годы остро стоял вопрос с кадрами. Для работы в банк направляли рабочих с заводов, которые не были знакомы ни с канцелярской, ни со счётной работой. В селе Алнаши, например, старшим кредитным инспектором работал 14–летний подросток.
Сегодня, к счастью, банковская система в России чувствует себя уверенно, да и проблем с кадрами у неё нет. Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго–Вятского ГУ Банка России – яркое тому подтверждение. Регулируя финансовые организации, защищая права потребителей финансовых услуг, повышая грамотность населения, он обеспечивает эффективность всей финансовой системы республики.
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