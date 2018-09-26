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Пост добровольной пожарной охраны появился в Малопургинском районе

25 сентября
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В деревне Нижние Юри Малопургинского района открыли пост добровольной пожарной охраны. Как сообщил начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин это второй объект в республике, который является добровольным муниципальным постом.

6dvpvaponlc Пост добровольной пожарной охраны появился в Малопургинском районе

Первый подобный пост два года назад появился в Новой Казмаске Завьяловского района. В будущем планируется открыть такие посты в каждом районе республики.

– Благодаря этому увеличится площадь прикрытия территории – если посты будут расставлены до 5 км, то потушить огонь и ликвидировать пожар можно будет в 2 раза быстрее, - сказал Петр Фомин.

Сегодня в муниципальном образовании «Нижнеюринское» проживает более 1600 человек. Ближайшая пожарная часть раньше была расположена в 27 км. Время прибытия пожарной машины составляло более 20 минут, а это не соответствует требованиям пожарной безопасности.

На месте сегодняшнего поста была котельная, которую реконструировали за счёт средств местного бюджета. Для качественного несения службы четырёх бойцов добровольной пожарной команды сегодня здесь созданы все необходимые условия: старое помещение котельной отремонтировано, проложены коммуникации, смонтировано освещение, создано караульное помещение. В боевой расчет поставлен пожарный автомобиль АЦ-40 (131).

– Здесь нет штатных работников, весь пожарный пост содержат добровольцы. Стимулирующие выплаты им предоставляются из бюджета района. А Государственная противопожарная служба оснащает их необходимым имуществом, – отметил Петр Фомин. Он также рассказал, что при 25-летнем непрерывном стаже пожарный доброволец может выйти на досрочную пенсию.

Как сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии, сегодня на территории республики работают 168 общественных учреждений добровольной пожарной охраны, в которые входят 514 территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны, из них 211 добровольных пожарных команд и 303 добровольные пожарные дружины с общей численностью добровольных пожарных 7811 человек.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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