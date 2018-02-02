«Летний пейзаж, провинциальный городок стоит на берегу широкой реки, реку пересекает небольшой паром», — так начинается фильм-сказка для тех, кто не видит происходящее на экране.
Более 30 юных зрителей от восьми до двенадцати лет погрузились в волшебный мир девочки Маруськи, которая пытается помирить родителей, рассказывая фантастическую историю. Ребята смогли представить все, что происходило на киноэкране, «увидеть» движения и цвет благодаря специальной технологии тифлокомментариев - словесному описанию предметов, действий и явлений.
«У слабовидящих и незрячих детей мало возможностей посещать кинотеатры. Отрадно, что есть неравнодушные люди, которые организуют подобные бесплатные показы, позволяющие ребятам прочувствовать атмосферу кинозала, получить яркие впечатления и отлично провести время», – рассказала Мария Киселева, тифлопедагог средней общеобразовательной школы № 53.
Семейный фильм-сказка «Жили-были мы» снят по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Кинокартина участвовала во многих отечественных кинофестивалях и номинирована на премию Российской Киноакадемии «Золотой Орёл-2017». Она снята при финансовой поддержке Алишера Усманова.
«Впервые наша компания проводила адаптивный показ кинофильма в Удмуртии. На приглашение откликнулись десятки семей со слабовидящими и незрячими детьми. Теперь мы планируем проведение повторного сеанса на территории специализированных учебных заведений, чтобы все ребята с нарушением зрения смогли окунуться в светлую сказку. Надеюсь, что благотворительные кинопоказы станут регулярной доброй традицией», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон». Специальные показы также проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской, Ярославской, Белгородской, Ростовской, Кировской, Новосибирской и Хабаровской областях, в Республиках Хакасия, Коми, и Краснодарском крае.
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