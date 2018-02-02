Михаил Бабич ознакомился с вопросами жилищной сферы Удмуртии....

Традиционный фестиваль начался с пресс-лепки – особого, изобретённого в Удмуртии, вида пресс-конферен...

Сегодня в Государственном Совете подведены итоги республиканского конкурса «Лучший официальный сайт м...