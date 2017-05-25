25 мая в Воткинске для выпускников Удмуртского кадетского корпуса ПФО прозвучал последний звонок. Об этом сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртии.
В этом году из стен корпуса выпускается 18 кадет-одиннадцатиклассников и 39 – девятиклассников. Выпускников поздравили ГФИ по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев, начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.
Последний звонок в кадетском корпусе – особый праздник, сопряженный с целым рядом традиций и церемоний, отличающих его от обычной школы: передача знамени, торжественный марш.
В этот важный и судьбоносный для кадет день от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича воспитанников кадетского корпуса с окончанием учебного заведения поздравил главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин:
«Сегодня мы являемся свидетелями возрождения кадетства в России. С удовлетворением отмечаю, что подавляющее большинство представителей Приволжского кадетского братства в лице умных, сильных и патриотически настроенных молодых людей уже связали свою жизнь со служением Отечеству на гражданском или военном поприще. Для вас, выпускники, этот день является выходом на новый ответственный рубеж: перед вами открываются двери в мир больших возможностей, начинается совершенно иной по своему содержанию этап жизни. Здесь очень важно не ошибиться и сделать правильный, взвешенный выбор дальнейшего пути», - говорится в поздравлении Михаила Бабича.
Впереди трудный этап сдачи ЕГЭ. Большинство выпускников, несмотря на высокий конкурс, намерены поступать в военные вузы по всей стране. В основном по профилю МЧС и МВД.
По словам директора Удмуртского кадетского корпуса Приволжского федерального округа Татьяны Караваевой, за все время работы общеобразовательного учреждения примерно половина выпускников выбрали военные вузы, треть — учебные заведения по профилю МЧС. Для ребят здесь созданы хорошие условия. При поддержке полномочного представителя президента страны в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича построены в 2014–2015 годах новый спальный корпус на 300 мест, 25-метровый плавательный бассейн с 4-мя дорожками, универсальная физкультурная площадка, установлены дополнительно уличные тренажеры.
Кстати, с окончанием учебного года активная жизнь в Удмуртском кадетском корпусе не заканчивается. Летом кадет ждет посещение крымского лагеря «Артэк», поездка в город-герой Брест. В сентябре представители Удмуртского кадетского корпуса поедут в Оренбург на окружные мероприятия проекта «Зарница Поволжья».
Напомним, в рамках проекта «КаДетство» в Приволжье по инициативе полпреда в ПФО Михаила Бабича создано четыре окружных кадетских корпуса. Этот статус обеспечит учебному заведению самую современную материальную базу и высокий уровень образования для воспитанников. Кадетские корпуса, кроме Удмуртии, работают также в Башкортостане, Пермском крае и Татарстане.
Фото: пресс-служба ГФИ по УР
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