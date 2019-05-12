Планёрка с Михаилом Пасынковым. «Скоро все дети Удмуртии станут «ходиками» **В редакции обсудили, как из маркетинговой уловки появился новый вид спорта и как один ребёнок измен...

Новые Почётные граждане Ижевска **Депутаты Гордумы на последней сессии приняли решение о присвоении звания «Почётный гражданин Ижевск...

Пригласительный билет Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....