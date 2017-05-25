Депутаты Городской думы Ижевска на внеочередной сессии внесли изменения в бюджет города на 2017 год в части увеличения ассигнований Управлению благоустройства и транспорта администрации на 9,3 млн. рублей. Эти средства пойдут на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
Напомним, Удмуртия одной из первых включилась в этот федеральный проект. На обустройство дворов, общественных пространств и парков республика получит из федерального бюджета более 278 млн. рублей. К этой сумме она должна прибавить еще 125,2 млн. Больше всего денег предусмотрено на благоустройство дворов, и это как раз та часть программы, в которую свои «пять копеек» должны добавить муниципалитеты и собственники жилья.
Как отметил начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов, главная новация программы - возможность жителям самим решать, как благоустроить двор и проконтролировать качество работ. Для этого в каждом районе города были созданы специальные комиссии, которые обсуждают с жителями, что и как надо преобразить и благоустроить, а также принимают заявки от жителей, пожелавших принять участие в федеральном проекте.
– Сформировать свою заявку мог любой многоквартирный дом, - рассказал Алексей Красноперов. - Для этого жильцам необходимо было провести общее собрание дома и определить объем софинансирования, виды работ, которые необходимы для их дворовой территории. По условиям программы доля финансового участия собственников помещений многоквартирных домов - не менее 5 процентов, еще 5,1 процента должен был добавить муниципалитет. Прием заявок завершился 14 марта, а к 20 апреля все комиссии районов сформировали свои перечни и направили их в Управление благоустройства и транспорта для включения в городскую программу благоустройства дворов. Программа утверждена Городской думой.
Всего на ремонт дворовых территорий будет направлено 160,6 млн. рублей, на эти средства планируется отремонтировать 67 дворовых территорий 70 многоквартирных домов. За счет бюджетных средств будут выполняться основные работы - восстановление асфальтового покрытия и освещение, а средства собственников пойдут на обустройство детских игровых площадок, парковок, озеленение, установку скамеек, урн и т.д.
Кроме того, в рамках федерального проекта будет благоустроен бульвар Гоголя, на его реконструкцию запланировано направить 44,8 млн. рублей. Таким образом, общие расходы на реализацию проекта в 2017 году составят более 205,4 млн. рублей, из них 129,6 млн.- средства федерального бюджета, 58,3 млн. – софинансирование республики, 8,2 млн. - муниципалитета и 9,3 млн. - жителей города.
Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что всего от собственников помещений в многоквартирных домах поступило 146 заявок на ремонт придомовых территорий. При этом федеральный проект рассчитан до 2022 года, так что у остальных территорий есть все шансы попасть в ремонтную программу в последующие периоды.
По словам председателя Городской думы Ижевска Олега Гарина, после проведения торгов будут определены подрядчики в каждом районе города: предполагается, что на электронные аукционы будут выставлены пять лотов, чтобы в торгах смогли принять участие представители среднего и малого бизнеса. К ремонту дворов планируется приступить в конце июля и завершить их до 1 октября.
– В 2017 году федеральный проект только стартовал, и этот период можно назвать переходным, приходилось все решения принимать быстро, прием заявок также был организован в сжатые сроки - в течение двух недель. В 2018-2022 годах проект будет продолжен, и мы вместе с жителями должны разработать новые критерии приема заявок на благоустройство дворовых территорий. Также ждем предложений от горожан по обустройству общественных пространств и их концептуальному наполнению, - сказал он.
Фото: udmtv.ru
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