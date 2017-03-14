До конца 2020 года в Удмуртии планируется ввести в оборот 64 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. Эта цифра была озвучена на очередном совещании с руководителями городов и районов Удмуртии в режиме видеоконференцсвязи, состоявшегося под председательством премьер-министра Виктора Савельева.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия УР Александр Прохоров, во исполнение поручения Главы Удмуртии Александра Соловьева, на сегодняшний день при министерстве создана и работает межведомственная рабочая группа. Также сформированы районные рабочие комиссии для организации работы на территориях, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Разработан проект «дорожной карты» о вовлечении в оборот пустующих земель сельхозназначения до конца 2020 года, где указаны целевые показатели для каждого муниципального образования. Всего за предстоящие четыре года планируется ввести в оборот 64 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, в том числе 4516 гектаров - в 2017 году.
По словам министра, уже со следующей недели планируется подписание соглашений между Минсельхозом Удмуртии и муниципальными образованиями по выполнению «дорожной карты», утверждённой нормативным актом Правительства Удмуртии. Председатель Правительства Виктор Савельев поручил сторонам завершить подписание соглашений уже в мае 2017 года.
Фото: altaynews.kz
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.