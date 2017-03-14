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Посевные площади в Удмуртии планируют увеличить более чем на 60 тысяч гектаров

14 марта
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I (8) Посевные площади в Удмуртии планируют увеличить более чем на 60 тысяч гектаров

До конца 2020 года в Удмуртии планируется ввести в оборот 64 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. Эта цифра была озвучена на очередном совещании с руководителями городов и районов Удмуртии в режиме видеоконференцсвязи, состоявшегося под председательством премьер-министра Виктора Савельева.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия УР Александр Прохоров, во исполнение поручения Главы Удмуртии Александра Соловьева, на сегодняшний день при министерстве создана и работает межведомственная рабочая группа. Также сформированы районные рабочие комиссии для организации работы на территориях, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Разработан проект «дорожной карты» о вовлечении в оборот пустующих земель сельхозназначения до конца 2020 года, где указаны целевые показатели для каждого муниципального образования. Всего за предстоящие четыре года планируется ввести в оборот 64 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, в том числе 4516 гектаров - в 2017 году.

По словам министра, уже со следующей недели планируется подписание соглашений между Минсельхозом Удмуртии и муниципальными образованиями по выполнению «дорожной карты», утверждённой нормативным актом Правительства Удмуртии. Председатель Правительства Виктор Савельев поручил сторонам завершить подписание соглашений уже в мае 2017 года.

Фото: altaynews.kz

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Вопросы и ответы Rss

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О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
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вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
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вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
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