22 мая на аппаратном совещании в Резиденции Главы Удмуртии исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Прохоров доложил о ходе весенне-полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики
Прохладная и дождливая весна не позволила селянам выехать на поля в обычные сроки. В прошлом году в республике уже 18 апреля массово приступили к боронованию и подкормке озимых культур и многолетних трав. Нынче активные полевые работы начались лишь 28 апреля. Но сейчас посевная кампания в республике подходит к концу.
К этому дню боронование зяби проведено на площади 298 тысяч гектаров, что на 76 тысяч больше уровня прошлого года. Боронование многолетних трав проведено на площади 125 тысяч гектаров, что также выше уровня прошлого года.
Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведён на площади 248 тысяч гектаров, что составляет 87 процентов к плану. Посевную завершили Алнашский, Вавожский, Граховский, Завьяловский, Каракулинский, Кизнерский, Можгинский, Сарапульский и Увинский районы. В то же время из-за поздней готовности почвы (позднего схода снега, частых дождей, низких температур) на севере республики работы отстают от графика. В Балезинском районе посеяно лишь 47 процентов ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, в Ярском - 55, Красногорском - 60, в Глазовском - 64 процента.
Продолжается сев льна-долгунца. На вчерашний день засеяно около трёх тысяч гектаров (70 процентов от плана). Сейчас идёт сев многолетних и однолетних трав, кукурузы, а также посадка картофеля и овощей открытого грунта.
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур приобретено 15,6 тысяч тонн минеральных удобрений (17,2 килограмма в действующем веществе на гектар посевной площади, что на 5,2 килограмма выше уровня прошлого года). В Вавожском районе будет внесено по 53,1 килограмма на гектар, в Можгинском – 30,9, в Алнашском – 29 килограммов удобрений (в действующем веществе). Низкая обеспеченность удобрениями в Красногорском районе – 1,2 килограмма, Ярском и Кизнерском райне - 5,4 килограмма. В Камбарском районе удобрения не приобретались.
В посевной кампании этого года задействовано более пяти тысяч тракторов, более двух тысяч сеялок и посевных комплексов, столько же культиваторов и другой техники.
Руководитель ведомства заверил, что селяне завершат посевную к 27 мая и сохранят посевные площади на уровне не ниже прошлого года.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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