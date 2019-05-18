Удмуртский «мрамор» В республике задумались о мясном скотоводстве...

Волонтёрский меддесант в Малопургинский район **В конце апреля в деревню Нижнее Кечёво Малопургинского района приехали волонтёры. Восемь студентов ...

Помогать, развивать, способствовать. В Граховском районе стараются идти в ногу со временем **На прошлой неделе Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в Граховском районе. В селе Старая Игра...