Посевная кампания в республике идёт полным ходом. Помогает погода. В этом году к севу приступили на неделю раньше, чем в прошлом. По оперативным данным, на 13 мая яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 220,7 тысячи гектаров, что составляет 75 процентов от плана. Это один из лучших показателей за последние годы. В прошлом году на эту дату сев был проведён на площади 109,1 тысячи гектаров, что составляло 35 процентов от запланированного.
Кукуруза посеяна на 2,2 тысячи гектара, кормовые травы – на 61,6 тысячи, лён-долгунец – на 2 тысячах гектаров, что составляет 56 процентов от намеченного. Картофель посажен на 764 гектарах. Это 13 процентов от плана. Начался посев и овощей открытого грунта – моркови, свёклы и капусты.
Лидерами нынешней посевной являются сельхозпредприятия Алнашского и Сарапульского районов – на 13 мая они засеяли 100 процентов своих площадей. За ними Можгинский и Вавожский районы.
Хорошие темпы посевных работ также в Камбарском районе, где план ярового сева на рассматриваемую дату выполнен на 95 процентов, в Граховском районе – на 84 процента и в Кизнерском – на 79 процентов.
– Сегодня на счетах хозяйств находится более 800 миллионов рублей государственной поддержки, – говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. – С начала года к нам поступило и рассмотрено 1027 заявок на предоставление всех видов государственной поддержки на сумму 932,6 миллиона рублей.
С 13 мая начался приём документов на предоставление субсидий на содержание племенных животных, в конце мая – на возмещение части затрат на приобретение техники.
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