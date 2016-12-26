Главная » Посетителю кафе в Глазове откусили часть уха

Посетителю кафе в Глазове откусили часть уха

26 декабря
0
11001b04 Посетителю кафе в Глазове откусили часть уха

37-летний посетитель одного из глазовских кафе в пьяной драке лишился части уха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Драка в кафе завязалась между двумя мужчинами. В ходе потасовки 21-летний мужчина откусил своему оппоненту часть уха. После чего спокойно вернулся за свой столик и продолжил распивать спиртные напитки.

О драке в заведении администратор кафе сообщил в полицию. На место происшествия выехал экипаж. Злоумышленника забрали в отдел полиции. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ – «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фото: clublife.mega-pics.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо