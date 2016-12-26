37-летний посетитель одного из глазовских кафе в пьяной драке лишился части уха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Драка в кафе завязалась между двумя мужчинами. В ходе потасовки 21-летний мужчина откусил своему оппоненту часть уха. После чего спокойно вернулся за свой столик и продолжил распивать спиртные напитки.
О драке в заведении администратор кафе сообщил в полицию. На место происшествия выехал экипаж. Злоумышленника забрали в отдел полиции. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ – «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Фото: clublife.mega-pics.ru
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