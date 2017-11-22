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Порядок и уют во дворах общими усилиями

12 ноября
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%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b3%d0%b01 Порядок и уют во дворах общими усилиями

Микрорайон села Можги, где располагаются шесть «двухэтажек», тоже принял участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».

В начале года здесь провели общие собрания с жителями, во время которых решили участвовать в программе и софинансировании работ.

Сметная стоимость работ составила 871 тысячу 300 рублей. Всего в рамках выполнения программы заасфальтировали 1200 квадратных метров дорожек и подъездов к домам, установили шесть светильников уличного освещения и 13 скамеек.

Глава МО «Можгинское» Сергей Пономарев отмечает, что жители этого микрорайона всегда отличались активной позицией и заботливым отношением к благоустройству своих дворов.

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