Сегодня, как и три столетия назад, прокуратура защищает людей от несправедливости, остерегает государство от нарушителей законов. Эта система органов во главе с его работниками выступает одним из гарантов порядка в нашем обществе.
Обязанностей у сотрудника прокуратуры много. Ему надо и в судебных заседаниях участвовать, и контролировать исполнение законов при регистрации сообщений о преступлении, и проверять обоснованность решений следователя, и выезжать с проверками в различные учреждения. И это лишь малая часть списка. Удивительно, но с этими непростыми задачами мастерски справляются не только мужчины, но и женщины (их в прокуратуре немало).
Об особенностях, преимуществах и сложностях профессии мы поговорили с Евгенией Пушиной – она работает помощником прокурора в Устиновском районе Ижевска, следит за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи.
Своих не забывают
Рабочий день прокурора расписан по часам. Нужно изучить целую кипу документов, сделать кучу звонков, найти ответы на множество вопросов, а параллельно этой работе идёт приём граждан – иной раз люди идут нескончаемым потоком, у каждого свои проблемы и беды.
– Они приходят к нам в отчаянии, в состоянии стресса, возбуждённые или подавленные. Я, прежде всего, выслушиваю их, ставлю себя на их место. «Подорожник приложить» – так я называю этот момент. Сначала жду, когда человек выговорится и ему станет легче, а потом приступаю к оформлению документов, – говорит Евгения.
Но одной бумажной работой Евгения Пушина не ограничивается. После решения жалоб она поддерживает связь со своими подопечными, справляется об их здоровье и делах.
– Пару лет назад к нам обратилась женщина с жалобой на министерство соцполитики, которое отказало в выдаче средств гигиены для её ребенка–инвалида. Действия министерства мы признали незаконными. Обратились с иском в суд с просьбой предоставить медикаменты. Добились положительного решения, – продолжает Евгения Пушина. – Как–то раз я пошла в гости к этой семье. И они меня восхитили. Дома чисто и уютно, родители жизнерадостные и стараются создать для дочери все условия для комфортной жизни. А девочка какая замечательная – смышлёная и ласковая. Мы до сих пор поддерживаем с ними контакт. Вот и сегодня в обеденный перерыв съезжу к ним домой и поздравлю их с Новым годом. Для Катюши (имя изменено) сотрудники нашей прокуратуры подготовили подарки: конфеты, игрушки, фломастеры, раскраски и альбомы. Никто нас к этому не принуждает, просто мы неравнодушны к судьбам наших подопечных.
Неутешительные факты
– Есть такая поговорка: каждый кулик своё болото хвалит. Я правда считаю, что работа с детьми – одно из самых важных направлений в прокуратуре. Мы растим наше будущее. Важно, чтобы они воспитывались, учились, лечились, работали в достойных условиях. Но, к сожалению, не все семьи солидарны со мной, – признаётся Евгения. – Сегодня пришла на работу, а на столе уже лежит постановление о возбуждении уголовного дела – совершено особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кто совершил деяние, установит следственный комитет. А причины, из–за которых преступление стало возможным, выясним мы. Чаще всего жертвами становятся дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях. Недавно проводила проверку по делу изнасилования 11–летней девочки. Оказалось, что семья пострадавшей распалась: мама создала новую семью и родила другого ребёнка, отец, на попечении которого осталась девочка, выпивал и постоянно приводил в дом своих друзей. Сердце кровью обливается, когда вижу, что близкие люди, которые, по сути, должны заботиться о своём ребёнке, вредят ему. К таким историям невозможно привыкнуть. Я очень тяжело их переживаю.
Особенное внимание в работе мы уделяем предупреждению вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
– Буквально недавно проводила проверку в колледже. Трое студентов продавали наркотики. Эти ребята приехали в Ижевск из деревень. Они хотели заработать деньги, чтобы купить телефон и одежду. Позже выяснилось, что главный подстрекатель воспитывался в неблагополучной семье. Колледж, как орган профилактики, обязан обращать на таких детей особое внимание. Но никаких бесед педагогов с ребёнком не было, – сетует помощник прокурора. – Я часто выхожу на родительские собрания – это тоже одна из сфер прокурорской детальности. Мамы и папы иной раз не знают, какие беды могут случиться с их детьми. Мы на примерах из практики рассказываем им, на какие моменты надо обратить внимание. Часто бывает так, что у ребёнка откуда–то появились деньги и новая одежда, а родителей это не настораживает. И они практически последними узнают, что их сын или дочь совершили преступление.
Без улыбок не прожить
В своей семье Евгения Пушина единственный юрист. Родители никогда не работали в органах, муж тоже далёк от этой сферы. Да и сама Евгения до 11–го класса не представляла, что будет трудиться в прокуратуре. Она поступила на юридический факультет, имея на руках целевое направление. После окончания вуза, Евгению направили в Глазов. Там она проработала помощником прокурора пять лет. Эти годы она до сих пор вспоминает с улыбкой на лице.
– В Глазове много учреждений для детей–сирот. Раз в квартал выходила на проверку условий жизни воспитанников. Я постоянно проверяла их личные дела, готовила иски в суды в их интересах, и они стали для меня близкими людьми. Помню, как однажды в ходе проверки увидела двух мальчишек, которые разговаривали по телефону с будущими усыновителями из Италии. Вместе они решали математику. Я смеялась, искренне недоумевая, как они понимают друг друга, общаясь на разных языках. Даже после переезда в Ижевск я созваниваюсь с сотрудниками детских домов. Счастлива, когда узнаю, что дети, которые успели запасть мне в душу, обретают семьи. – вспоминает Евгения. – Кстати, свою дочь я назвала в честь заместителя директора одного из учреждений для детей–сирот. Очень хорошая женщина.
У сотрудников прокуратуры Устиновского района Ижевска тоже немало поводов для улыбок.
– Нам нельзя принимать подарки, но однажды пришлось сделать исключение. Бабушка, которой помогли, решила нас отблагодарить огромной тыквой. Привезла её со своего огорода, подняла на четвёртый этаж. Приняли необычный гостинец, чтобы она тяжесть обратно не несла. Такие поступки очень трогательны, – улыбается Евгения Пушина.
Прерывает нашу беседу звонок.
– Ребёнок проживает с бабушкой, мама и папа наркоманы и не занимаются им. Как лишить их родительских прав? – спрашивает женщина на том конце провода.
– Как зовут? Ваш адрес? Оставьте свой контактный телефон, – в одночасье милая Евгения превращается в серьёзного прокурора.
После поясняет мне:
– Полученную информацию передам органам опеки и сотрудникам полиции. Они проведут проверку. Отца и мать поставят на профилактический учёт либо лишат родительских прав. Тогда и прокуратура включится в дело. Таких звонков каждый день бывает около десятка. И никогда не предугадаешь, с какими проблемами к тебе обратятся. Так, на днях к нам в отдел приехала бабушка из села Дебёсы. В нашем районе у неё проживает сын – у него двое детей, которые проживают с ним. Но алименты с него до сих пор взыскиваются. Я проконсультировала её, подсказала, какие документы собрать, помогла оформить заявление, – рассказывает Евгения Пушина. – Люди со своими несчастьями в первую очередь приходят в прокуратуру. Это говорит о доверии к нашему органу.
Любимая работа
– Невозможно привыкнуть к тому, что дети умирают, что их насилуют, что они совершают суициды. В особенно тяжёлые моменты я задаюсь вопросом: «А надо ли мне всё это?». Я работаю до 7–8 часов вечера, прихожу домой, а мой ребёнок уже готовится ко сну. Но потом я беру себя в руки, перестаю себя жалеть – ведь многие другие люди тоже много работают и даже ночью. Например, врачи или сотрудники полиции, – говорит Евгения. – Когда я вижу результаты своей работы, то и вовсе забываю о плохом. Нет ничего лучше, когда ребёнку–инвалиду выдали лекарство, которое он не мог получить до обращения прокурора в суд; когда назначили пенсию по потере кормильца сироте; когда семье, воспитывающей «особенного» малыша, предоставили жильё; когда не закрыли класс, который так отстаивали дети и родители.
– Прокурор должен понять человека, суметь поставить себя на его место. Чёрствый человек не сможет работать у нас, – уверена Евгения Пушина, помощник прокурора Устиновского района Ижевска.
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