Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города Первая в этом году пресс-конференция Александра Ессена, которая пройдет 23 января, будет посвящена од...

Первая «зарплата» первенца. Выплата в Удмуртии будет равна 8964 рублям С января 2018 года начнут действовать новые меры социальной поддержки. Большинство семей, в которых р...

«Сказбург»: неоправданные ожидания Которую неделю не утихают разговоры о ледяном городке «Сказбург», что на Центральной площади Ижевска....