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Портал во времени и пространстве. Одну из главных советских картин о Великой Отечественной войне написал художник из Киясово

8 мая
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Великая Отечественная война отразилась в жизни всей страны, и, в том числе, в изобразительном искусстве. Тысячи художников Советского Союза ушли на фронт. Многие из тех, кто воевал и вернулся домой, осмысляли затем этот опыт в своих полотнах. Одним из таких художников был уроженец удмуртского села Киясово Пётр Александрович Кривоногов.

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Киясовский художник – один из оценённых и удачливых при жизни и при этом один из самых малоизвестных сегодня летописцев Великой Отечественной. Он прошёл всю войну от Волоколамска до Берлина, много раз оказывался в шаге от смерти, но остался невредим. Создал объёмную хронику солдатской жизни из сотен зарисовок с натуры и монументальные полотна, которые хотя бы раз видел каждый, живущий в этой стране. Его главную картину «Победа» (1948) тиражируют уже 70 лет – на обложках учебников истории, на открытках к 9 Мая, на праздничных плакатах. Фигуры солдат, ликующих на ступенях Рейхстага, стали одним из самых выразительных художественных образов Победы: обычные люди, объединившись, справились с махиной нацизма и сохранили в себе живые боль и радость. Вряд ли найдётся ещё одно полотно, в котором столько силы и усталости, столько драматизма и счастья одновременно. На картине запечатлены десятки советских воинов, оставшихся для истории безымянными, - и таким же по какой-то необъяснимой причине стал сам Кривоногов. Авторство «Победы» не могут указать большинство из наших современников. В Удмуртии совсем немногие (в основном, музейщики, художники и историки) знают, что автор известнейшей картины – наш земляк.

От войны до войны

Пётр Александрович Кривоногов родился в 1910 году в селе Киясово. В годы гражданской войны потерял старшего брата (тот сражался в знаменитой дивизии Азина) и отца (его белоказаки запороли до смерти в отместку за сына-красногвардейца). Подросток подался в батраки, потом бродяжничал и каким-то чудом вернулся к «цивилизованной» жизни. Окончил школу-семилетку и был принят на рабфак искусств при Академии художеств в Ленинграде (то, что Кривоногов обладает способностями к рисованию, выяснилось давно – ещё десятилетним ребёнком он набросал в родном Киясово такой убедительный портрет Ленина, что его повесили в местном райсовете). Затем молодой художник поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств. Уже студентом заслужил репутацию неординарного живописца, умело выстраивающего композицию жанрового полотна, - так, что смотрящие на картину будто бы оказывались внутри событий и проникались настроением художника. Его дипломную работу, посвящённую походу Таманской армии (Кривоногов уже тогда глубоко интересовался военной темой), поместили в постоянную экспозицию музея академии. Из лучшего художественного вуза страны бывший киясовский крестьянский мальчишка выпустился с красным дипломом.

В 1939 году Пётр Кривоногов был призван в армию. Здесь он окончательно убедился, что как человека и художника его больше всего интересует и вдохновляет тема военного подвига. В 1940 году, выдержав творческий конкурс, Кривоногов был зачислен в Красноармейскую студию имени М.Б. Грекова.

Студия военных художников им. Митрофана Борисовича Грекова, действующая до сих пор, создавалась в начале 1930-х как коллектив из нескольких десятков живописцев, графиков и скульпторов, служащих общей цели: «грековцы» посвящали своё искусство идее служения Отечеству. Воплощалась она в отображении знаменательных страниц доблести и славы русского оружия, истории армии и народа. Единственным верным для увековечивания подвига русского народа в студии считался принцип реализма: «грековцы» ориентировались на работы Верещагина, Сурикова и Репина.

На фронт Пётр Кривоногов отправился со своим «скворечником» - так друзья-художники из студии Грекова называли сколоченный им ящик, обтянутый холстом, в котором тот хранил принадлежности для рисования и готовые работы. К ящику крепился ремень, и повесив «скворечник» на грудь на манер шарманки, Кривоногов мог делать зарисовки в любых условиях – иногда почти на бегу, отмечая в набросках выразительные сцены атак. На привалах он рисовал портреты сослуживцев. В дни, когда не было боёв, успевал написать законченные полотна. Ещё в начале войны он создал зарисовки «Зверства в Речице», «В Волоколамске», «Рейд Доватора» (1942). По горячим следам, почти с натуры, написал большое полотно «Корсунь-Шевченковское побоище» (1944). После этой картины о Кривоногове всерьёз заговорили не просто как о фронтовом художнике-хроникёре, а как о мощном и самобытном баталисте, продолжающим традиции Верещагина, но при этом обладающим собственным, безошибочно узнаваемым стилем. Всего за годы войны он сделал более 300 рисунков карандашом, углём, сангиной и акварелью и написал несколько масштабных полотен.

Написано с натуры

Работа над картиной «Победа», ставшей центральной в его творчестве, началась в мае 1945 года. В апреле Кривоногов явился в политуправление Западного фронта и попросил направить его в Берлин – он не сомневался в том, чем закончится наступление, и задумал создать картину, которая могла бы стать многоголосым, ликующим гимном Победе. Позднее он вспоминал, как в шинели с лейтенантскими погонами ехал на попутном грузовике в сторону Берлина, запоминая для будущих работ пейзажи со взорванными мостами, лежащую на обочине искорёженную технику, кружащийся над придорожными деревушками пух из разорванных перин и подушек.

В Берлине он сразу добрался до Рейхстага, - ему было необходимо не только зафиксировать «фактуру», но и почувствовать то же самое, что переживали в эти моменты советские солдаты на его ступенях. Не погиб он там по чистой случайности. В своих мемуарах Кривоногов писал:

– Второго мая, в весенний солнечный день, я делал этюд с Рейхстага. Только что над куполом его взвился алый стяг Победы, водружённый бойцами батальона капитана Самсонова, героями-разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Какая это была историческая, волнующая картина! Поистине величественным был этот момент, когда у изрешечённых стен Рейхстага наши скромные труженики войны, наши чудо-богатыри торжествовали свою великую Победу. Но враг ещё огрызался. Засевшие на верхних этажах зданий вражеские снайперы обстреливали улицы, и на их середине ещё нельзя было появляться. Помню, как я, устроившись в кузове брошенной машины, рисовал. А когда закончил, то едва отошёл от машины, как сзади раздался взрыв. Машина разлетелась в щепки...

Стопка этюдов и пережитый восторг от сопричастности к Победе стали основой для огромной работы, которую Кривоногов начал сразу же после возвращения в Москву. Композицию он придумал сразу, но ещё более двух лет добивался убедительности каждой фигуры, точности колорита, достоверности обращённых к зрителю лиц, психологической глубины. Окончательный вариант картины получился огромным – 2,5 метра в высоту и 4 метра в длину. Художник как будто открыл перед зрителями портал, за которым оказался тот самый момент в натуральную величину.

В 1948 году «Победа» была представлена на выставке, а в следующем году получила Сталинскую государственную премию второй степени. Сейчас это монументальное полотно выставлено в постоянной экспозиции Центрального музея Вооружённых сил России в Москве. Оно до сих пор кажется написанным живой кровью, потом, оружейной копотью и дорожной пылью.

На службе Отечеству

В последующие годы Кривоногов писал много, обращаясь к важным вехам Великой Отечественной. «На Курской дуге» (1949), «Советская конница в боях под Москвой» (1949), «Защитники Брестской крепости» (1951), «Поединок» (1964), «Штурм Рейхстага» (1966), «Комиссар крепости» (1967), - в своё время каждая из этих картин становилась художественным событием в Советском Союзе.

В 1967 году Кривоногов стал первым живописцем, получившим Золотую медаль имени М.Б. Грекова за лучшие произведения в изобразительном искусстве на военную тему. Тогда же он возглавил проект по созданию панорамы Бородинского сражения – ведущийся в строгой секретности, призванный в год 50-летия Октябрьской революции связать историю коммунистического государства с историей великих побед русского оружия. Чтобы соблюсти секретный режим, художник-монументалист сам переносил огромные полотна. Возможно, именно эти нагрузки стали причиной сердечного приступа: в августе 1967 года Пётр Кривоногов скончался.

Возвращение художника

За пятьдесят лет, прошедших со дня смерти художника, его вновь обрела малая родина, но почти потеряла «родина большая». Как и многие мастера соцреализма, он остался на периферии большой культурной жизни России. Зато в Киясово действует открытый в 1997 году музей Кривоногова (до этого музей много лет был школьным), в экспозиции которого представлены многие его работы. В 2000 году музей получил собственное здание. Здесь выставлены и более сотни оригинальных работ Кривоногова, и качественные копии его знаменитых полотен (в том числе «Победы»). Уже много лет возвращает творчество Кривоногова широкой аудитории народный художник Удмуртии Пётр Ёлкин. Он был одним из инициаторов создания музея, а сейчас надеется поставить в Киясово памятник художнику:

– Когда я учился в школе и институте, никто не упоминал, что «тот самый» Кривоногов родом из Киясово, наш земляк. С тех пор появилось несколько поколений, для которых этот великий мастер остаётся в тени. По моему глубокому убеждению, в Киясово должен стоять памятник Петру Александровичу Кривоногову, как знак благодарности неординарному художнику, который свою боль переплавил в высокое искусство. Я обратился с предложением об установке памятника Кривоногову в Киясово к депутату Госдумы РФ Валерию Бузилову, и он горячо откликнулся. Письменные обращения от его лица отправлены в Министерство обороны РФ и Министерство культуры РФ. Также поддержку проекту установки памятника оказывает депутат Госдумы РФ Алексей Загребин. Уверен, что к 110-летию со дня рождения Кривоногова, которое мы будем отмечать в 2020 году, на его родине появятся памятник и сквер в его честь.

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Автор статьи

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