Открытие выставки «Исконно русское» (Русское искусство XVIII – начала XXв.в.) 10 мая в 18.00 в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств открывается выставка русск...

Основная часть работ по восстановлению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей завершится в 2020 году Дивеево является одним из самых популярных мест для паломничества не только для россиян, но и для жит...

Великая провинциальная история Алексея Иванова. Возможно, одна из следующих книг писателя коснётся ижевско-воткинского восстания Алексея Иванова его писательские маршруты приводили в Ижевск довольно часто. Один из главных русскояз...