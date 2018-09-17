Однако на практике поставщики коммунальных ресурсов столкнулись с неожиданной проблемой при реализации этого закона. Как выяснилось, управляющие компании нашли способ сохранить за собой статус посредника между жителями и ресурсоснабжающими организациями, при этом продолжая накапливать долги.
Напомним, что Закон № 59–ФЗ от 3 апреля 2018 года предоставил жильцам многоквартирных домов право отказаться от посредников в лице управляющих компаний при оплате коммунальных услуг. Основная причина принятия этого законодательного акта в том, что нередко УК собирают платежи с жильцов, но на счета поставщиков их не переводят. Кто–то попросту присваивает деньги, а кто–то пускает их на нужды своих компаний.
С принятием закона упростилась процедура перехода на прямые договоры. Достаточно решения, принятого на общем собрании собственников жилья. Если после принятия решения УК продолжит выставлять счета, то её оштрафуют в двукратном размере сумм, указанных в квитанциях.
Как отмечают представители ресурсоснабжающих организаций, большинство добросовестных управляющих компаний положительно отнеслись к «закону о прямых договорах». Для них сбор денег за коммунальные ресурсы – лишняя головная боль. Деньги надо собрать, перечислить поставщику ресурса. Собираемость не стопроцентная, значит, надо работать с неплательщиками, держать штат юристов, тратить время и деньги.
Для недобросовестных управленцев закон предусматривает и альтернативный способ перехода на прямые расчёты за коммунальные ресурсы. Поставщик может сам инициировать переход на прямые договоры, если признанная или подтверждённая задолженность УК превышает две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. Это даёт РСО право на расторжение договора в одностороннем порядке. После этого жильцы переходят на прямые договоры и могут производить расчёты непосредственно поставщику, и это не надо согласовывать на собрании собственников.
Однако не все управляющие компании готовы расстаться с деньгами населения. Некоторые ижевские УК после расторжения договоров с РСО на поставки ресурсов за коммунальные ресурсы жильцам обращаются в суд и возвращают себе это право. При этом продолжают пользоваться деньгами населения по собственному усмотрению, жители домов опять попадают в зависимость от их недобросовестных действий. Собственники и готовы уйти на прямые расчёты, но не всегда их действия грамотны.
– В настоящее время вступило в законную силу решение суда, которое понуждает ПАО «Т Плюс» заключить договор на поставку тепловой энергии с ООО «Городская УК» в отношении 138 многоквартирных домов, находящихся в разных районах Ижевска, – рассказывает заместитель руководителя Ижевского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Мамичев. – При этом у нас есть протоколы собраний собственников по трём многоквартирным домам о переходе на прямые договоры по оплате коммунальных ресурсов. И, насколько нам известно, ещё пять домов также приняли решение о переходе на прямые расчёты с РСО, остальные либо ещё принимают подобное решение, либо обсуждают с жителями аналогичную инициативу.
При этом Валерий Мамичев отметил, что протоколы по трём многоквартирным домам были переданы из управляющей компании в РСО лишь в начале сентября, а датированы они 30 мая. Получается, что ООО «Городская УК» решило и здесь устроить козни и жителям, и поставщикам ресурсов.
Для того чтобы подобное не повторялось, собственникам необходимо соблюсти два обязательных требования при проведении собрания по переходу на прямые расчёты с РСО и передаче протоколов. Первое – точность формулировки: собственники голосуют за переход на прямые договоры с поставщиком коммунального ресурса. Второе – кому передать протокол собрания: один экземпляр в УК, второй – в государственную жилищную инспекцию, третий – в РСО. Только после получения протокола собрания ресурсоснабжающая организация имеет право начать процедуру расторжения договоров поставки ресурсов с УК и заключения прямых договоров с жителями. А пока этого не произойдёт, жители будут вынуждены жить в постоянной тревоге о том, перечислила их УК плату за коммунальные ресурсы поставщикам или решила распорядиться деньгами по собственному усмотрению.
В Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не исключают, что долг за тепло по этим домам Городской УК будет расти. Дело в том, что в конце прошлого года эта управляющая компания через суд вернула себе право собирать с жителей нескольких домов платежи за ГВС и электрическую энергию. Но, собирая с жителей деньги, УК не спешит перечислять их в РСО. На сегодня долг компании за электроэнергию и горячую воду приближается к 117,5 миллиона рублей.
Важно!
Заместитель руководителя Ижевского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Мамичев:
– Начиная с сентября этого года, выставлять квитанции и собирать плату за тепло с жителей многоквартирных домов, по которым суд вынес решение, будет ООО «Городская УК». Пользуясь случаем, хочу обратить внимание жильцов домов, которые имеют задолженность за тепловую энергию. В октябре они получат счёт от Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с суммой долга, который за ними числится и который они должны погасить в кратчайшие сроки. Иначе к ним будет применена процедура принудительного взыскания.
Между тем
Три ресурсоснабжающие организации Ижевска обратились с заявлением в Прокуратуру УР о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Городская УК». Дело в том, что эта управляющая компания не перечисляет собранные с жителей платежи за потреблённые коммунальные ресурсы – горячую воду, тепло и электроэнергию – поставщикам ресурсов. Сумма задолженности уже перевалила за 100 миллионов рублей.
Напомним, в августе этого года после проверки Прокуратуры УР было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО «Городская УК» по статье 160, ч. 4 УК (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере).
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что с января 2017 года по март 2018 года Городская УК регулярно собирала коммунальные платежи с жителей более 300 многоквартирных жилых домов в Ижевске, достоверно зная, что эти деньги должны быть перечислены ОАО «Энергосбыт Плюс» и УКС за потреблённые ресурсы. При этом управляющая компания перевела средства на счета аффилированных организаций, причинив таким образом «Энергосбыт Плюс» и ООО «УКС» ущерб на сумму более трёх миллионов рублей.
Материалы проверки прокуратура района направила в следственные органы для принятия процессуального решения, после чего следователи возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.
Справка «УП»
По данным Удмуртстата, за шесть месяцев 2018 года дебиторская задолженность жилищно–коммунальным предприятиям республики на 1 июля снизилась и составила чуть более 9,6 млрд. рублей (на 1 августа 2017 года – 11,1 млрд. рублей). Сократилась до 16,7 млрд. рублей и кредиторская задолженность предприятий ЖКХ (на 1 августа 2017 года – 17,0 млрд. рублей).
Общая сумма доходов жилищно–коммунальных организаций с учётом их финансирования из бюджета (объём финансирования составил 316,9 млн. рублей) превысила 25,6 млрд. рублей, а предполагаемый размер платежей населения сложился в размере 11,2 млрд. рублей. Фактический уровень возмещения населением затрат предприятий ЖКХ на предоставление услуг составил за полгода 98,7 процента их сложившейся стоимости.
Общая сумма расходов предприятий ЖКХ республики по реализации жилищно–коммунальных услуг всем потребителям за первое полугодие составила 23,9 млрд. рублей. При этом их инвестиционная составляющая остается незначительной – 515,5 млрд.
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