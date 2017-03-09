Глава республики заявил о персональной ответственности всех руководителей за выполнение противопаводковых мероприятий.
В понедельник, 6 марта, на традиционном аппаратном совещании Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за низкую подготовку к весеннему паводку.
Открывая совещание, глава региона Александр Соловьев в первую очередь коснулся темы подготовки к весеннему паводку.
– По предварительным прогнозам Центра «Антистихия» МЧС России, в этом году ожидается неблагоприятное развитие паводковой обстановки на территории 20 регионов страны, в том числе и в Удмуртии, - сказал руководитель республики. - Нам всем необходимо усилить контроль за прохождением весеннего паводка. Напоминаю о персональной ответственности руководителей за выполнение или невыполнение всех противопаводковых мероприятий. Количество выпавшего снега этой зимой сравнимо с обстановкой 1979 года, когда в республике произошло сильнейшее половодье.
Глава выразил особую обеспокоенность предпаводковой ситуацией в столице Удмуртии:
– В выходные я проезжал по территории Ижевска. Снег как лежал огромными горами, так и лежит, никто его не собирается вывозить.
– Юрий Александрович, - обратился к главе города Александр Соловьев, - я не знаю, к чему мы должны готовиться в Ижевске: плавать всем на лодках? При всем уважении к городской администрации и к вам лично заявляю: так дело не пойдет. Давайте думать: что делать, как вывозить снег с территории столицы.
Александр Соловьев попросил начальника Управления МЧС РФ по УР провести дополнительное совещание по данному вопросу.
– Я предложил МЧС провести совещание, переговорить с руководителями предприятий, организаций, министерств и ведомств и организовать работу в данном направлении. Вывозкой снега надо заниматься активнее. Я обращаю внимание руководителей городов и районов Удмуртской Республики на необходимость принять исчерпывающие меры по вывозу снега с улиц и дворовых территорий, - сказал руководитель Удмуртии.
Глава республики подчеркнул, что с учетом того, что «ливневки» в Ижевске не справляются с большими объемами талой воды, вся она бежит в первую очередь по дорогам, размывая их, затапливая дворы и придомовые территории.
– С таким бесхозяйственным подходом мы не сбережем наши дороги. И я уверен, что снова, когда снег растает, будут претензии горожан к дорожникам. Поэтому еще раз повторяю: городу надо активно, днем и ночью, вывозить снег. Особенно с дворовых территорий, с дорог, - добавил Александр Соловьев.
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