Главная » Пора покупать лодки?

Пора покупать лодки?

9 марта
0

Глава республики заявил о персональной ответственности всех руководителей за выполнение противопаводковых мероприятий.

В понедельник, 6 марта, на традиционном аппаратном совещании Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за низкую подготовку к весеннему паводку.

Открывая совещание, глава региона Александр Соловьев в первую очередь коснулся темы подготовки к весеннему паводку.

– По предварительным прогнозам Центра «Антистихия» МЧС России, в этом году ожидается неблагоприятное развитие паводковой обстановки на территории 20 регионов страны, в том числе и в Удмуртии, - сказал руководитель республики. - Нам всем необходимо усилить контроль за прохождением весеннего паводка. Напоминаю о персональной ответственности руководителей за выполнение или невыполнение всех противопаводковых мероприятий. Количество выпавшего снега этой зимой сравнимо с обстановкой 1979 года, когда в республике произошло сильнейшее половодье.

Глава выразил особую обеспокоенность предпаводковой ситуацией в столице Удмуртии:

– В выходные я проезжал по территории Ижевска. Снег как лежал огромными горами, так и лежит, никто его не собирается вывозить.

– Юрий Александрович, - обратился к главе города Александр Соловьев, - я не знаю, к чему мы должны готовиться в Ижевске: плавать всем на лодках? При всем уважении к городской администрации и к вам лично заявляю: так дело не пойдет. Давайте думать: что делать, как вывозить снег с территории столицы.

Александр Соловьев попросил начальника Управления МЧС РФ по УР провести дополнительное совещание по данному вопросу.

– Я предложил МЧС провести совещание, переговорить с руководителями предприятий, организаций, министерств и ведомств и организовать работу в данном направлении. Вывозкой снега надо заниматься активнее. Я обращаю внимание руководителей городов и районов Удмуртской Республики на необходимость принять исчерпывающие меры по вывозу снега с улиц и дворовых территорий, - сказал руководитель Удмуртии.

Глава республики подчеркнул, что с учетом того, что «ливневки» в Ижевске не справляются с большими объемами талой воды, вся она бежит в первую очередь по дорогам, размывая их, затапливая дворы и придомовые территории.

– С таким бесхозяйственным подходом мы не сбережем наши дороги. И я уверен, что снова, когда снег растает, будут претензии горожан к дорожникам. Поэтому еще раз повторяю: городу надо активно, днем и ночью, вывозить снег. Особенно с дворовых территорий, с дорог, - добавил Александр Соловьев.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо