Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов продолжает знакомиться с районами и сельскими поселениями республики. 3 августа руководитель региона побывал в Завьяловском районе, встретился с жителями райцентра, села Совхозный и деревни Большая Венья.
Здесь, как и в других районах Удмуртии, к Александру Бречалову было немало вопросов. Отсутствие дорог, медицины, аварийное жилье – проблем у селян немерено. Чтобы решить их, людям приходится обивать пороги и обращаться к самым разным чиновникам. Но даже после таких хождений по мукам они нередко остаются без помощи. Единственный выход из ситуации - обратиться напрямую к руководителю республики. Александр Бречалов выслушал обратившихся, обещаний не давал, но поручил своим советникам взять вопросы жителей Завьяловского района под особый контроль.
Сколько ждать обещанного?
В селе Совхозный люди ждут не дождутся завершения строительства школы. Здание той, где сейчас вынуждены учиться их дети, ветхое, построенное еще в 1960 году, оно не соответствует никаким нормативам. Еще несколько лет назад прежнее руководство республики приняло решение о строительстве нового корпуса. Школу должны были сдать в эксплуатацию в декабре этого года, но из-за отсутствия денег работы на объекте в 2017 году не завершатся.
Тему строительства школы в Совхозном врио Главы Удмуртии поднял на недавней встрече с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Именно тогда Александру Бречалову удалось договориться о финансировании строительства. А на встрече с руководством района и жителями села он сообщил, что есть основания рассчитывать, что уже нынче республика получит 80 миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства. Остальную часть необходимой суммы выделят в следующем году.
Александр Бречалов поручил исполняющему обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Ивану Новикову вместе с руководством района принять все меры для открытия школы в 2018 году, к началу нового учебного года.
Новые технологии для удмуртских дорог
По пути из села Совхозный в Большую Венью Александр Бречалов осмотрел участок дороги «Завьялово - Каменное», который ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На этом участке дорожники используют технологию холодного ресайклинга, когда специальная установка снимает и перемешивает старый асфальтобетон и подстилающие слои. За счет этого формируется новое монолитное основание дорожного полотна с повышенным индексом упругости. Поверх него укладывается асфальт.
Александру Бречалову рассказали, что участок дороги протяженностью в 5 километров готов почти на 80 процентов. Контроль качества происходит с использованием георадара, который позволяет определять вид материала асфальтового и подстилающего покрытия и его толщину, а также «видеть» подземные коммуникации.
Александр Бречалов, осмотрев дорогу, сказал:
– По итогам осмотра этого и ряда других участков общественники и дорожники пришли к единому мнению, что применение технологии ресайклинга, которое обеспечивает принципиально более долговечные основания дорог, - правильно. Продолжим анализ. И если предварительные решения и расчеты по экономичности этого метода подтвердятся, будем максимально использовать его на дорогах Удмуртии. Что касается георадара, то также продолжим его использование, но не столько для контроля за финальным результатом, сколько на этапе проектирования.
Услышать людей
На встречу с руководителем региона в село Совхозный приехали жители близлежащих деревень. Во время общения одной из ключевых стала дорожная тема. Сельчане жаловались на отсутствие съездов с трассы на поля, на необорудованные и неосвещенные пешеходные переходы. На небезопасные дороги жаловались жители деревень Малая и Большая Венья, Старый Бор.
В Малой Венье, по словам Светланы Зайцевой, заведующей сельским клубом, нет ФАПа, хотя деревня растет, сегодня в ней проживает почти 350 человек. В случае необходимости люди ездят в Большую Венью - там есть фельдшер - или в Ижевск.
В Юськах, в деревне с численностью населения почти 1000 человек, нет клуба. В Старом Бору проблемы с уличным освещением и дорогой на одной из улиц, которую жители не раз ремонтировали за свой счет, но и это не позволяет привести ее в нормальное состояние. Жителей Большой Веньи беспокоит отсутствие Интернета.
Что касается проблем с безопасностью на дорогах, то первые шаги для ее решения будут сделаны в районе в ближайшее время. Рядом с Завьяловской районной больницей уже до конца лета будут установлены и введены в строй современные светофоры вызывного действия, с «умными» кнопками, тактильным и звуковым сигналами, которые так необходимы для людей с ограниченными возможностями.
По всем остальным вопросам Александр Бречалов дал задание главе района - предметно разобраться, составить перечень потенциально опасных мест и план по их устранению.
– Я поручил моему советнику Алексею Серебренникову взять обращения граждан Завьяловского района под особый контроль. Особенно вопросы дорожного движения, безопасности детей. Формат работы с такими обращениями, который был до этого, никуда не годится. Для решения многих из озвученных сегодня вопросов точно не требуется больших вложений.
«Леди» приходит на помощь
В Завьялово Александр Бречалов дал высокую оценку работе социальной парикмахерской «Леди». Директор Марина Шахтарина рассказала об основных направлениях работы салона красоты. Как социально ориентированный он тесно сотрудничает со школами и детскими учреждениями села, здесь проходят занятия по обучению парикмахерскому искусству для подростков и молодежи. Кроме того, доброй традицией стали акции к 1 сентября, когда молодым учителям мастера салона бесплатно делают мейкап. А еще в парикмахерской «Леди» бесплатно стригутся ученики начальных классов школы, которая находится по соседству. Салон организует акции и к Дню Победы. «Леди» - постоянный партнер и спонсор всевозможных конкурсов красоты.
– Как и в любом деле не обходится без проблем, - говорит Марина Шахтарина. Так, сегодня развитию сферы красоты мешает нелегальный надомный бизнес, владельцы которого проходят обучение через соцсети и работают без документов.
Куда поедет центр здоровья?
8 августа специалисты медицинских организаций республики работали на территории Завьяловского района. Медицинские работники вели прием жителей деревень Большая и Малая Венья, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Всего к специалистам обратились 154 человека, в том числе 37 детей.
Они получили консультации терапевта, кардиолога, онколога, невролога, офтальмолога. Была организована УЗИ-диагностика. Детей осмотрели стоматолог, лор-врач, окулист, гастроэнтеролог и хирург. Детские специалисты вели прием в передвижном центре здоровья.
Всем пациентам даны рекомендации по дальнейшей тактике лечения, а также проведены консультации по профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, правильному питанию.
9 августа мобильная бригада как взрослых, так и детских врачей осмотрела население села Юськи Завьяловского района.
С 9 августа организованы ежедневные выезды в деревни Большая и Малая Венья врача-педиатра.
Работа медицинских служб в новом формате организована по поручению временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова, который 3 августа посетил с рабочим визитом Завьяловский район. Вопрос низкой доступности медицинской помощи, особенно для детей в возрасте до года, стал одним из основных во время общения с населением Большой Веньи.
Фото: Дорогу Завьялово-Каменное ремонтируют по новой технологии (Пресс-служба Главы и Правительства УР).
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