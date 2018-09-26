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Поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы единогласно поддержаны Госдумой

26 сентября
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26 сентября в Государственной Думе состоялось обсуждение во втором чтении законопроекта об изменении пенсионной системы. В ходе пленарного заседания представители всех фракций одобрили поправки Президента к документу - 385 депутатов проголосовали «за». Проголосовавших «против» и воздержавшихся не было.

%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0 Поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы единогласно поддержаны Госдумой

Законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен Правительством РФ в Государственную Думу 16 июня и принят в первом чтении 19 июля. В своём обращении к гражданам России Владимир Путин подчеркнул, что в законопроект обязательно будут внесены доработки, а над формулировкой предложений в закон будут работать представители профильных министерств и ведомств, а также общественных организаций во всех регионах страны. По итогам этой работы, в которой приняла участие и Удмуртская Республика, 6 сентября в Государственную Думу был направлен пакет поправок, содержащих предложения Владимира Путина, - в том числе по смягчению первоначальных предложений по увеличению пенсионного возраста и ужесточающих контроль за работодателями. «Единогласное принятие поправок говорит о том, что в рамках подготовки ко второму чтению, проведенной работы, парламентско-общественных слушаний, консультаций с экспертами, общественными организациями, с нашими депутатами региональных парламентов выработан тот вариант, который наиболее устраивает сегодня всех», - резюмирует заместитель Председателя Госдумы Сергей Неверов.

Среди одобренных поправок в законопроект об изменении пенсионной системы, предложенных Президентом:

- Снижение предлагаемого правительственным законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин.

В принятом в первом чтении законопроекте предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин – с 60 до 65, то есть для мужчин срок выхода на пенсию отодвигался на 5 лет, а для женщин – на 8. «Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», - отметил Президент РФ в ходе обращения к гражданам России и предложил уменьшить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет – с 63 до 60 лет соответственно.

- Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

Согласно одобренным поправкам, женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.

- Возможность оформить пенсию на полгода раньше.

Такую меру предлагается предусмотреть для людей, которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию. Например, если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.

- Увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста.

Согласно одобренной поправке, предлагается увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей. «А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — подчеркнул Президент.

- Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию.

В правительственном законопроекте установлено 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Президент предложил сократить такой стаж до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин. «Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — сказал Владимир Путин.

- Выплачивать 25%-ную надбавку к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

Президент РФ предложил начать выплачивать с 1 января 2019 года 25 процентную надбавку к страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. «Мы должны поддержать и жителей села», — подчеркнул Владимир Путин в обращении.

- Индексация пенсий по старости.

С 1 января 2019 года до 2024 года (шесть лет переходного периода) будет осуществляться индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров - ежегодно она будет увеличиваться в среднем на 1000 рублей. «В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», — сказал в обращении Владимир Путин.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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