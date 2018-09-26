В Доме Правительства обсудили вопросы по технической защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления **Сегодня в Доме Правительства Удмуртской Республики прошёл семинар на тему «Организация работ по тех...

Генерал Капашин: «Мы не уронили чести страны» **Год назад 27 сентября 2017 г. в России было завершено уничтожение всех имевшихся запасов химическог...

Пост добровольной пожарной охраны появился в Малопургинском районе **В деревне Нижние Юри Малопургинского района открыли пост добровольной пожарной охраны. Как сообщил ...