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Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел прием граждан в Ижевске

24 марта
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Img 3326 Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел прием граждан в Ижевске

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича помощник полпреда Сергей Валенков провел в Ижевске личный прием граждан. В приеме, который состоялся 23 марта, приняли участие глава города Ижевска Юрий Тюрин, представители Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.

На приеме было рассмотрено коллективное обращение жителей дома №29, расположенного по улице Барышникова. Суть жалобы горожан заключалась в том, что в феврале 2017 года жители получили извещения от ОАО «Энергосбыт плюс» с перерасчетом за отопление. Ижевчане обратились с просьбой разобраться в правильности начислений платы за отопление.

В ходе беседы помощник полпреда Сергей Валенков обозначил, что факт проведения корректировки доначислений обоснован.

– Вместе с тем необходимо разобраться с правильностью начисления сумм, - прокомментировал Сергей Валенков.

Помощник полпреда обратил внимание Администрации города на необходимость активизации работы по своевременному информированию горожан о тех или иных изменениях, касающихся тарифов и перерасчетов и алгоритма действий граждан по защите своих законных прав. Исполнение поручений, данных в ходе приема, взято на контроль главным федеральным инспектором по Удмуртской Республике Дмитрием Мусиным.

Фото: пресс-служба ГФИ по УР

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