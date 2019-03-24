Радость жизни и движения
С 2009 года РКБ №1 проводит эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава. До этого времени такие операции жителям Удмуртии делали по квотам лишь в клиниках крупных федеральных центров – Москвы, Санкт–Петербурга, Чебоксар, Новосибирска. Сегодня на базе РКБ №1 проводится полный цикл лечения пациентов с заболеваниями опорно–двигательного аппарата – от диагностики до реабилитации. Больница располагает всеми современными средствами лечения: новейшими операционными протезами отечественного образца.
– За 10 лет доктора нашей больницы провели около 2 000 операций на тазобедренном суставе и почти 300 – на коленном, – говорит главный внештатный специалист Министерства здравоохранении Удмуртской Республики по травматологии и ортопедии Евгений Ежов. – За два месяца 2019 года было проведено 150 эндопротезирований тазобедренного сустава и около 90 – коленного.
Этот вид операции, по словам Евгения Сергеевича, позволяет больным вернуться к полноценной жизни и труду: исчезает боль, восстанавливается подвижность сустава. Пациенты начинают ходить в первые три дня после операции. С ними занимаются инструктор по лечебной физкультуре и физиотерапевт. В большинстве случаев к выписке пациенты готовы через семь дней, а полное восстановление происходит в течение трёх месяцев.
Радость жизни и движения пациентам РКБ №1, в числе других докторов, возвращает Евгений Степанов, травматолог–ортопед ортопедического отделения РКБ №1.
– Эндопротезирование проводится при артрозе 3–й стадии, асептическом некрозе головки бедра 3–й и 4–й стадий, когда снижается качество жизни и есть выраженный болевой синдром. Операция в среднем длится полтора часа под спинномозговой анестезией, – рассказывает доктор. – При эндопротезировании удаляется изношенный сустав, а затем пошагово устанавливается эндопротез, то есть приспособление, которое заменяет повреждённый орган.
В первых числах марта этого года тазобедренный сустав заменили ижевчанке Любови Жениховой. С 2014 года активную и спортивную Любовь Павловну начали беспокоить боли:
– Пришлось обратиться в больницу, ведь ходить, не то что бегать, стало тяжело. Врач назначил лечение, после которого стало легче. Но спустя время боли вернулись, я начала хромать. Тогда рекомендовали сделать операцию – обследование показало, что у меня началась третья степень артроза тазобедренного сустава, нога стала короче на сантиметр.
Любовь Павловна уже на третий день после операции могла ходить, говорит, что выздоровление ускоряет хорошая физическая подготовка.
– Всем рекомендую эту операцию. Хочется, чтобы в Удмуртии таких специалистов, как в Первой РКБ, было больше, тогда жителям республики не придётся ездить на эндопротезирование в соседние регионы.
Без боли и разрезов
Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывает и урологическое отделение РКБ №1. В декабре 2018 года сюда поступил двухволновый хирургический лазерный аппарат повышенной мощности российского производства. По некоторым характеристикам он превосходит зарубежные аналоги. Во–первых, охлаждение лазера здесь происходит с помощью воздуха, а не воды, и, значит, не требуется подключение к водопроводу. Во–вторых, российский аппарат в разы легче, вместо 150 весит всего 40 килограммов, что даёт возможность без труда перемещать его по операционной. К тому же он позволяет расширить спектр показаний для эндоскопических малоинвазивных (то есть без разрезов) вмешательств при аденоме предстательной железы.
– Теперь мы можем оперировать пациентов с кардиологическими проблемами, принимающих антикоагулянтную терапию, – уточнил заведующий отделением Андрей Вейс. – Период реабилитации пациентов гораздо короче, потому что операция проводится без разрезов. Кроме урологии, аппарат можно использовать в гинекологии, ортопедии, травматологии, гастроэнтерологии, пульмонологии. На двухволновом лазерном аппарате в РКБ №1 провели уже семь операций с достаточно хорошим клиническим эффектом.
Спасение для пациента
С января 2019 года докторам РКБ №1 в лечении больных помогает пока единственный в Удмуртии аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации крови (ЭКМО). Он позволяет спасать пациентов, которым грозит смерть от острой дыхательной недостаточности. Сама по себе ЭКМО не лечит, но зато даёт время, необходимое для лечения и выздоровления. Аппарат стоимостью 7,5 миллиона рублей купили на средства Фонда обязательного медицинского страхования при активном участии Министерства здравоохранения Удмуртии.
Рассказывая о преимуществах аппарата, Павел Тверитнев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Первой РКБ, отмечает, что он насыщает кровь кислородом вне тела пациента и применяется, в том числе тогда, когда по разным причинам сами лёгкие этого сделать не могут.
– Из тела пациента по одной трубочке кровь забирается с достаточно большой скоростью, 6 литров в минуту, и проходит через оксигенатор (искусственное лёгкое – устройство со специальной мембраной, через которую происходит газообмен), где кислород добавляется в кровь, а углекислый газ удаляется. Затем насыщенная кислородом кровь согревается и возвращается в тело пациента. Чаще всего ЭКМО используют при тяжёлой двусторонней пневмонии или при травмах грудной клетки, которые нередко возникают у водителей после удара об руль:
– Бывает, что у водителя других травм немного и, казалось бы, у него есть все шансы выжить, но, увы, если лёгкие не могут проводить газообмен, человек обречён на гибель, – говорит Павел Тверитнев. – ЭКМО – настоящее спасение для таких пациентов. До поступления аппарата в нашу больницу мы могли уповать лишь на искусственную вентиляцию лёгких.
Фото Сергея Рогозина.
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