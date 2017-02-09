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Помощь спасателей потребовалась при транспортировке тяжелобольного мужчины в Сарапуле

9 февраля
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Img 20170207 wa0009 Помощь спасателей потребовалась при транспортировке тяжелобольного мужчины в Сарапуле

Врачам скорой помощи в Сарапуле потребовалась помощь спасателей при транспортировке тяжелобольного мужчины, сообщает пресс-служба ПСС УР.

7 февраля в 00.10 часов на пульт поисково-спасательного отряда города Сарапула поступило сообщение о том, что врачам скорой помощи требуется помощь спасателей.

Мужчина, которого нужно было госпитализировать в медучреждение, находился в доме садового массива возле села Паркачево, в 5 км от автомобильной дороги. Из-за отсутствия дорог транспортировать мужчину на носилках не представлялось возможность.

Спасатели добрались до пострадавшего на снегоходе, транспортировали тяжелобольного на санях и передали врачам скорой помощи.

Фото: спасатели-удмуртия.рф

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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