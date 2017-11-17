Сначала финансовая помощь предоставлялась жителям 5-го и 6-го подъездов. За три дня ее получили 182 человека, то есть все, кто имел на нее право. С понедельника, 13 ноября, специалисты Министерства социальной политики и труда УР стали принимать жителей, проживавших в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м подъездах.
Каждому обратившемуся за финансовой поддержкой специалисты предлагают и гуманитарную помощь: продукты питания, вещи.
Надо сказать, что пострадавшие ведут себя скромно. Кто-то говорит: «Передайте это тому, кому нужнее». Галина Григорьевна из 4-го подъезда рассказала: - Стены качались. Выглянула из лоджии: угла-то нет. Надела теплую одежду и – на улицу.
Дочь Галины Григорьевны пошла ночевать к подруге, внучка – к однокласснице, а Галина Григорьевна и Евгений Андреевич – к старшей дочери. Позже попросили специалистов разместить их семью в каком-то одном месте, и им предоставили комнату в загородном лагере.
- Там трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. В любое время можно заварить чай, к нему на столе печенье. Хорошо, что администрация города организовала транспортное сообщение. Утром и вечером несколько рейсов микроавтобуса, - говорят Галина Григорьевна и Евгений Андреевич.
Вчера они как раз приезжали в министерство за финансовой помощью. Им предложили взять еще и продукты, но они отказались. «Хотя бы питьевую воду возьмите», - посоветовала сотрудница министерства, и супруги взяли воду.
Заместитель министра Марина Белоусова сказала:
- За финансовой помощью в размере 10 тысяч рублей к полудню 15 ноября обратились 496 человек. Всего в доме зарегистрировано 558 человек, а проживают, по данным нашего министерства, 633 человека.
110 жителей дома за финансовой помощью еще не обратились. Мы ждем, что люди придут. До начала 2018 года все нуждающиеся деньги получат.
Некоторые люди, зарегистрированные в доме, в момент трагедии находились в другом городе. А как быть людям, жившим в гражданском браке? Или такая ситуация: человек снимал в обрушившемся доме жилье. Кто получит финансовую помощь – он или хозяин квартиры?
Все просьбы, заявления в министерстве фиксируют и передают в штаб. По каждому заявлению вопрос решается индивидуально. Специалисты министерства звонят тем, кто еще не получил финансовую помощь, приглашают прийти за ней. Вчера утром дозвонились до семьи, в которой 7 человек, и в полдень члены этой семьи уже получили деньги.
- Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики благодарит предприятия, организации, неравнодушных людей, проявивших сострадание к чужой беде. Я признательна и всем работникам социальной защиты. В эти дни, решая поставленные задачи, мы все работаем без выходных, - говорит Марина Евгеньевна. - Выдача финансовой помощи организована таким образом, что на ее получение у людей уходит не более 10 минут.
В ТЕМУ
Все семьи погибших в ЧС в Ижевске получили выплаты по 1 миллиону рублей, сообщает официальный сайт Главы и Правительства Удмуртской Республики.
Во вторник были начаты выплаты семьям погибших в чрезвычайной ситуации при частичном обрушении дома по улице Удмуртской, 261, в городе Ижевске.
Четырем из семи семей выплачены средства в размере 1 миллиона рублей. В среду деньги получили оставшиеся семьи.
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