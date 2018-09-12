Отметим, что в 2018 году на профилактическом учёте в подразделениях органов внутренних дел Удмуртской Республики по делам несовершеннолетних состоит более 1300 неблагополучных семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками, не работают. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, не имеют необходимых школьных принадлежностей, одежды по сезону, игрушек и полноценного питания.
В Ижевске полицейские и общественники помогли 25 семьям, в которых воспитывается более 50 детей. Все первоклассники из этих семей получили удобные рюкзаки и необходимые школьные принадлежности. Остальные школьники и дети младше 7 лет – канцтовары и наборы для творчества. Кому-то из ребят члены Общественного совета при МВД по УР Вячеслав Нельзин и Алексей Семенихин вручили школьные подарки лично, кто-то получил их из рук сотрудников отделений по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по г. Ижевску. УМВД России по г. Ижевску в рамках акции «Помоги пойти учиться» также оказало посильную помощь Республиканскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних и Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних г. Ижевска.
А сотрудники Управления наркоконтроля регионального МВД вместе с уполномоченным по правам ребёнка в Удмуртской Республике Ольгой Авдеевой лично посетили одну из семей в Ленинском районе Ижевска.
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