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«Помоги пойти учиться». Акцию с таким названием провели полицейские в Удмуртии

8 сентября
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В преддверии Дня знаний МВД по Удмуртской Республике проводит традиционную акцию, направленную на оказание помощи семьям «социального риска» и нуждающимся семьям, в которых у родителей нет возможности полноценно подготовить своих детей к началу нового учебного года. В этом году акция носила название «Помоги пойти учиться». Уже не первый год полицейские вместе с членами Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике и Центральным советом женщин МВД проводят подобные акции.

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Отметим, что в 2018 году на профилактическом учёте в подразделениях органов внутренних дел Удмуртской Республики по делам несовершеннолетних состоит более 1300 неблагополучных семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками, не работают. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, не имеют необходимых школьных принадлежностей, одежды по сезону, игрушек и полноценного питания.

В Ижевске полицейские и общественники помогли 25 семьям, в которых воспитывается более 50 детей. Все первоклассники из этих семей получили удобные рюкзаки и необходимые школьные принадлежности. Остальные школьники и дети младше 7 лет – канцтовары и наборы для творчества. Кому-то из ребят члены Общественного совета при МВД по УР Вячеслав Нельзин и Алексей Семенихин вручили школьные подарки лично, кто-то получил их из рук сотрудников отделений по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по г. Ижевску. УМВД России по г. Ижевску в рамках акции «Помоги пойти учиться» также оказало посильную помощь Республиканскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних и Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних г. Ижевска.

А сотрудники Управления наркоконтроля регионального МВД вместе с уполномоченным по правам ребёнка в Удмуртской Республике Ольгой Авдеевой лично посетили одну из семей в Ленинском районе Ижевска.

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