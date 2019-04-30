Как сделать село привлекательным для жизни **Эту и другие проблемы обсуждали в Ижевске на Межрегиональном экономическом агрофоруме «Устойчивое р...

Тракторный биатлон на общее благо. Воткинцы показали, что и в сельской глубинке может быть интересно зрителю **В окрестностях села Большая Кивара 16 марта было неожиданно многолюдно. Здесь собрались селяне на «...

Россия обсуждает будущее агропрома. На чём сделает акцент государство в системе АПК Руководство российского Минсельхоза проводит серию выездных совещаний с региональными органами управл...