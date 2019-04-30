Третий робот-дояр
Село Старая Игра – центральная усадьба СПК «Родина», ведущего хозяйства Граховского района. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота, а также специализируется на выращивании зерновых культур. Здесь работает 278 человек, их средняя зарплата составляет 24,8 тысячи рублей.
Хозяйством с 2011 года руководит Сергей Петров. За 2018 год продуктивность коров в хозяйстве составила 7257 килограммов. У 40 коров надой превышает 9,5 тысячи килограмма. В 2018 году введён в эксплуатацию комбикормовый цех. По урожайности зерновых хозяйство лидирует в Удмуртии. В среднем с одного гектара здесь в 2017 году собрали 42,3 центнера зерна.
Хозяйство постоянно закупает энергосберегающую технику, совершенствует технологии производства. По словам руководителя хозяйства Сергея Петрова, такая политика обусловлена в том числе и географическим положением предприятия. В 25 километрах от него, на территории соседнего Татарстана, расположена свободная экономическая зона «Алабуга», в которую входит около 40 предприятий. С ними СПК «Родина» находится в постоянной и жёсткой конкуренции на рынке труда. Там и зарплаты выше, и условия труда более комфортные. Поэтому приходится идти в ногу со временем.
– Нам необходимо удержать молодёжь, – поясняет Сергей Аркадьевич. – Ей нужно, чтобы всё было здесь, сейчас и много. Мы понимаем, что в будущем народу на селе больше не станет. Поэтому приходится заниматься новыми технологиями.
В прошлом году в хозяйстве решили начать строительство коровника на 260 голов в Старой Игре с установкой роботов-дояров. В конце 2018 года была введена в эксплуатацию первая очередь фермы на 130 голов с двумя роботами-доярами. Это третья подобная ферма в Удмуртии. Первая появилась в Зямбайгурте Вавожского района в хозяйстве имени Мичурина. Вторая – в Сергино Балезинского района в конце 2016 года.
Александр Бречалов подробно расспросил селян о новой современной технологии, пообщался с животноводами и специалистами, узнал о перспективах кооператива. Александр Владимирович отметил, что с позапрошлого года в Удмуртии было принято решение о субсидировании из бюджета региона покупки импортного оборудования.
– Если предприниматель, понимая, что под отечественное оборудование в России есть поддержка, тем не менее приобретает импортное, значит, он понимает, что эффект от его использования будет выше, – поясняет Александр Бречалов. – Поэтому мы будем поддерживать такие предприятия, потому что это наши налогоплательщики, здесь наши рабочие места.
После посещения фермы Глава республики побывал в деревенском клубе, посетил ФАП и детский сад. Все эти учреждения размещаются в приспособленных нетиповых зданиях, построенных в 70-е годы прошлого столетия. Сейчас разработан проект нового здания, где предполагается разместить эти учреждения под одной крышей. Есть возможность протянуть к объекту газовые и водопроводные сети.
– Хозяйства, где реально думают о своём будущем, должно поддерживать государство. Для этого можно использовать, например, возможности федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», – сказал Александр Бречалов. – У нас здесь запланировано на 2020 год строительство фельдшерско-акушерского пункта. Детского сада в планах пока нет, но очевидно, что его надо строить – я думаю, что имеющийся уже не подлежит ремонту. Будем думать над проектом. К сожалению, имеющийся проект слишком дорог. Здесь работает хорошее крепкое предприятие СПК «Родина», и поэтому у нас есть все основания обратить внимание на этот населённый пункт.
Встреча на берегах Яги
В сказочной резиденции Бабы-Яги в деревне Котловка состоялся заинтересованный разговор о развитии туризма в муниципальном образовании. Главный туристический объект района с начала реализации проекта посетили более 40 тысяч человек. Резиденция привлекает людей удивительным ландшафтом, сувенирной продукцией, театрализованными представлениями, детскими игровыми программами, катанием на снегоходах и лошадях, многим другим.
Александр Бречалов высоко оценил старание граховских энтузиастов. Однако на его взгляд, необходимо разработать грамотный бизнес-проект, предусмотреть в нём строительство гостиницы, что позволит заметно повысить поток приезжающих и уровень доходов. Руководитель этого автономного учреждения культуры Елена Непогодина рассказала о намерении перенести резиденцию за пределы деревни поближе к реке Яга, протекающей неподалёку. Тогда ни резиденция не будет мешать жизни котловцев, ни жители деревни деятельности резиденции. Глава предложил ей встретиться с первым заместителем Председателя Правительства Александром Свининым, другими специалистами, способными помочь в решении актуальных вопросов сельских организаторов въездного туризма.
Дороги, врачи и день рождения поэтессы
В селе Грахово Глава региона провёл выездное совместное заседание Антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Удмуртской Республике и встретился с активом района.
Участники заседания рассмотрели вопрос о мерах по предупреждению и пресечению террористических актов в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Весны и Труда, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и состоянии работы по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Правительству Удмуртской Республики, органам местного самоуправления необходимо организовать дежурство ответственных лиц на период с 30 апреля по 12 мая текущего года. Главы муниципальных образований обязаны провести информационно-разъяснительную работу с населением, направленную на повышение бдительности граждан, разъяснение порядка их действий при получении информации о возможных террористических угрозах.
Александр Бречалов отметил, что антитеррористические мероприятия касаются не только Ижевска, других крупных городов, но и всех населённых пунктов.
– Такая опасность есть везде. Поэтому мы рассмотрели вопросы готовности наших сил накануне майских праздников, проверили исполнение предыдущих решений. Хорошо поработали, но у нас ещё есть моменты, в которых мы отстаём. Нам есть над чем работать, – подчеркнул Глава Удмуртии.
На встрече с активом Граховского района Александр Бречалов выслушал отчёт главы района Виктора Белова о реализации ранее принятых поручений. В ходе совещания участники могли лично обратиться к Главе республики, а также приехавшим в район министрам, представителям ведомств и учреждений. Наибольшее количество вопросов вызвали темы ремонта дорог и развития здравоохранения. глава отчитался
Отличительная особенность Граховского района в том, что все его дороги находятся на балансе Минтранса республики. По словам руководителя дорожного ведомства региона Алексея Горбачёва, некоторые участки дорог будут отремонтированы в этом году.
В больницах района не хватает узких специалистов. Эту проблему Александр Бречалов предложил решать путём организации выездов в район по установленному графику мобильных медицинских комплексов. Он подчеркнул, что в республике уже работают 8 таких комплексов, в этом году планируется закупить ещё несколько. Глава Удмуртии перечислил социальные объекты, которые будут отремонтированы в текущем году.
Также в ходе этой встречи Глава Удмуртии Александр Бречалов передал директору Граховского краеведческого музея Михаилу Козлову архивные документы первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Лины Григорьевны Векшиной), уроженки этого района. Этот ценный экспонат – представление на звание «Заслуженный врач УАССР» –пополнил фонд музея.
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