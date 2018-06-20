В 4 часа утра в сквере Победы у Вечного огня активисты молодёжных и других общественных объединений зажгут свечи в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны. В 9 часов утра у Монумента боевой и трудовой славы состоится торжественное возложение цветов. Организовали акцию активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» совместно со студенческими отрядами Удмуртской Республики.
Также 22 июня в сквере Победы пройдёт республиканская творческо-патриотическая акция «Что такое Родина?». В рамках этой акции ВОД «Волонтёры Победы» Удмуртии в 10 часов проведут для всех участников исторический квест, сценарий и задания которого основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов.
Кроме этого, в 10 часов в сквере Победы будет дан старт всероссийской акции «Красная гвоздика». Каждый желающий сможет принять в ней участие. Для этого можно пожертвовать любую сумму, а взамен получить символ памяти героям – красную гвоздику. Все собранные средства пойдут в фонд помощи ветеранам боевых действий.
«Красная гвоздика» - всенародный символ памяти павшим героям и благодарности, ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Надев значок «Красная гвоздика», жители Удмуртии могут показать своё неравнодушие к трагическим событиям. Благотворительная акция призвана напомнить о необходимости поддержки ветеранов.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан.
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