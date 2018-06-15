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Помнить погибших, помогать живым

14 июня
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Удмуртия поддержит всероссийскую акцию «Красная гвоздика», которая ежегодно проходит во всех регионах России 22 июня, в День памяти и скорби. Её главная цель – безвозмездно помочь ветеранам войн и укрепить в стране традиции адресной помощи. Каждый россиянин может купить значок с изображением гвоздики и тем самым направить деньги в фонд помощи ветеранам боевых действий. В Удмуртии значки продаются в магазинах сети «Магнит», на поездах РЖД, в офисах Сбербанка, на заправочных станциях сетей «Роснефть» и «Татнефть».

Krasn gvozdika Помнить погибших, помогать живым

Сергей Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии, рассказал о том, что сегодня в регионе ведётся подготовка к этой акции.

— За последние два года фонд оказал помощь более чем шести тысячам ветеранов Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, ветеранам локальных войн на общую сумму более 120 миллионов рублей, - отметил он. - Значок «Красная гвоздика» станет символом памятных мероприятий, которые пройдут 22 июня в сотнях городов России, в том числе и в Ижевске. Уверен, что общая идея акции: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам» - близка всем нам.

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