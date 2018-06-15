Сергей Смирнов, руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии, рассказал о том, что сегодня в регионе ведётся подготовка к этой акции.
— За последние два года фонд оказал помощь более чем шести тысячам ветеранов Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, ветеранам локальных войн на общую сумму более 120 миллионов рублей, - отметил он. - Значок «Красная гвоздика» станет символом памятных мероприятий, которые пройдут 22 июня в сотнях городов России, в том числе и в Ижевске. Уверен, что общая идея акции: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам» - близка всем нам.
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