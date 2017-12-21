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Помехи внеземного происхождения. Вспоминая метеорит

20 декабря
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Некоторые события гремят на всю страну. И только их непосредственные участники знают, что скрывается за громкой славой. Падение метеорита в Челябинске на несколько недель изменило жизнь горожан и оставило длинный информационный шлейф, а весь мир узнал о существовании уральского города. Что было со связью в момент того космического вторжения, и как за 2 часа спасти 100 базовых станций, вспоминают технические специалисты «МегаФона».

%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82 Помехи внеземного происхождения. Вспоминая метеорит

Метеорит ворвался атмосферу Земли и жизнь челябинцев пятничным утром 15 февраля 2013 года. Рабочий день только начинался. Сеть «МегаФона» работала в штатном режиме. В начале десятого технический директор Виталий Сироткин вышел на улицу, чтобы убедиться, что все готово к выезду инженеров по объектам. Вдруг почувствовал, что все вокруг осветилось ярким светом, как летом в знойный день. За яркой вспышкой последовал звук сильного взрыва и ударная волна, – все это совсем рядом с офисом. Окна задрожали, разбилось стекло. Закричали люди.

Мысли проносились одна за другой: что происходит? война? упал самолет? что с семьей? Подобными вопросами задавался в тот момент каждый. А у сотрудников «МегаФона» был еще один важный вопрос: что со связью? Одного взгляда на экран смартфона было достаточно, чтобы понять – связь ограниченна. В техслужбу стали поступать данные – разорван оптический кабель, в городе «упали» более 100 базовых станций «МегаФона». Без связи остались почти половина абонентов в городе-миллионере.

Первое, что сделали инженеры – провели мониторинг сети и определили район повреждения. Бригада с измерительным оборудованием выехала в зону аварии, пробираясь сквозь пробки и оцепление сотрудников МЧС и полиции. Место ЧП было видно по разрушениям – от ударной волны обрушилась стена Челябинского цинкового завода, она повредила контактную сеть и оптическую линию связи «МегаФона». Из-за этого почти половина базовых станций вышли из строя.

Город гудел словно улей, каждый переживал за безопасность близких. Нагрузка на сеть у всех мобильных операторов возросла многократно, и тогда «большая тройка» открыла аварийный роуминг. В той ситуации разрыв кабеля, обеспечивающего работу сотни базовых станций, был сродни повреждению жизненно важной артерии в организме человека. С холодной головой разведчиков и скоростью связисты начали «штопать» артерию связи.

Мгновенно были организованы резервные направления для перевода мобильного трафика. Сразу две бригады начали восстанавливать поврежденный участок кабеля с обеих сторон. Последствия разрыва были нейтрализованы за два часа – в телефонах абонентов загорелся индикатор сети. Через 5 часов восстановили и оптическую линию связи, протянув по воздуху кабель в 96 волокон длиной 1 км. С последствиями падения метеорита город справлялся еще несколько недель, но проблем с мобильной связью больше не было.

«Когда все это происходило, мы еще не знали, что упал метеорит, а не самолет, что жертв нет. Глядя на разрушения, было легко поддаться панике, лишним эмоциям. Но мы смогли собраться, и четко и слаженно сделали свою работу. Связист – это ведь не только мирная профессия, все это знают. Так что каждый из нас потенциально готов к чрезвычайным ситуациям. Но лучше, чтобы их было поменьше», – поделился Виталий Сироткин, технический директор «МегаФона» в Челябинской области.

Падение Челябинского метеорита входит в категорию событий, которые случаются раз в 100 лет. От последствий падения пострадали 1613 человек, материальный ущерб составил около 1 млрд рублей. Метеорит обеспечил данные для многочисленных научных исследований и прославил столицу южного Урала на весь мир. Для Уральского филиала «МегаФона» эта авария стала испытанием на прочность и событием, о преодолении которого с гордостью вспоминают сотрудники инфраструктуры в год 15-летия филиала.

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