Безопасность. Выполнить команду «Пристегнись!» Во всероссийской акции «Пристегнись!» участвовали школьники из 52-х ижевских школ. Это отряды юных ин...

Быстрее пули: связисты «МегаФона» ускорили интернет на биатлоне 19 декабря, 2017. Ижевск. «Ижевская винтовка» привела к мобильному ажиотажу. За первые дни всероссийс...

20 жителей Удмуртии принимают участие в окружном полуфинале конкурса «Лидеры России» Победители станут участниками всероссийского финала и будут сражаться за главный приз - 1 млн. рублей...