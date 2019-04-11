Космических высот не достигли. Устоял прежний рекорд соревнований – 2 метра 21 сантиметр, установленный ижевчанином Иваном Сорокиным. Призовые места в прыжках в высоту предсказуемо заняли спортсмены из Бирска (Республика Башкортостан), лучший результат – 2 метра ровно. Ускорить проведение соревнований помогло применение двух секторов прыжков в высоту одновременно. Жаль только, что количество опытных тренеров по прыжкам в высоту сокращается по возрастным причинам, а новые тренеры ещё не набрали необходимого опыта.
Но в прыжках в длину ижевчане заняли все призовые места. Абсолютным победителем стал Иван Кузяков, прыгнувший на 7 метров 5 сантиметров. Его тренирует Олег Нефёдов. Воспитанник тренера Владимира Кондратьева Максим Мифшахутдинов показал второй результат – 6 метров 60 сантиметров.
Владимир Кондратьев считает, что дружба и соперничество с легкоатлетами Бирска делает соревнования наполненнее и интереснее. В том числе и чемпион мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко участвовал в ижевских соревнованиях в юношеском возрасте. Владимир Кондратьев намерен предпринять усилия, чтобы вернуть статус всероссийских этим традиционным соревнованиям, которые появились в Ижевске, как эмоциональный отклик на полёт в космос Юрия Гагарина.
Фото: pixabay.com
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