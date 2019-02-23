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Полёт в вечность.

18 февраля
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«За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось», – ровно 30 лет назад эти слова произнёс командующий 40—й армией генерал—лейтенант Борис Громов, после того, как последним пересёк мост Дружбы, соединяющий Советский Союз с Афганистаном. Война для нашей страны завершилась, оставив глубокий след в жизни 20—летних ветеранов и семей, куда вместо сыновей вернулся «груз 200». Эта строчка появилась и в биографии ижевчанина Сергея Дресвянникова.

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До последнего дыхания.

15 февраля 1989 года. На окраине Афганистана, около реки Амударья тысячи солдат и офицеров. До возвращения на Родину им осталось пройти несколько метров афганской земли. Они ждали этот день долгие 9 лет и почти 2 месяца – на войне, где год проходил за два, а то и три

Саланг, Пандшер, Джелалабад, Кандагар, Кабул – это не просто географические названия, навсегда оставшиеся в памяти «афганцев», или шурави, как их называли местные жители. Там, среди высоких скал, крутых гор и на серпантинах дорог, уходящих ввысь, шёл постоянный обстрел, взрывались мины и в одну секунду переставали биться сердца сослуживцев. Они выполняли свой воинский долг в самых тяжёлых условиях, но до последнего дыхания.

В числе полумиллиона советских бойцов, прошедших Афганскую войну, были более 2 тысяч человек из Удмуртии. Они писали письма домой, просили не беспокоиться и строили планы. Но мечты 83 из них так и не сбылись. В этом списке и Сергей Дресвянников – старший лейтенант авиации, лётчик—оператор вертолёта Ми—24 335—го отдельного боевого вертолётного полка.

Манило небо.

«…Вот ждём с Москвы бумагу, когда и кто нас будет менять, наверное, к августу домой. Позже не должны, а раньше хотелось бы», — отрывок из письма Сергея Дресвянникова, которое он написал домой 5 февраля 1984 года. Чуть позже, 25 февраля, он отправляет новое: «Мамань, здравствуй! Пишу письмо из Баграма, сидим здесь на операции, скоро должна закончиться, полетим к себе. <…> Замена 5 августа, в этот день пересечём границу. Счёт ведём уже на дни, а не на месяцы». Это письмо было одним из последних, дембеля он не дождался.

Сергей родился в 1960 году в Ижевске, рос на улице Прудовой (ныне 30 лет Победы — Прим.ред.). В детстве вместе с друзьями учился в Школе юных лётчиков. После школы – в техучилище на механическом заводе.

– Однажды он принёс модель вертолёта, склеенного из пластика. Потом ещё. Собрал тут целый парк, – вспоминает мама Ираида Дресвянникова.

Небо его манило. Через некоторое время он — уже выпускник Ижевского учебного авиационного центра ДОСААФ. Призван в Советскую армию в ноябре 1980 года и сразу же направлен на учёбу в военное училище в Сызрань, которое окончил экстерном. – Сразу после этого его направили в Прикарпатский военный округ, в город Броды. Жили они в офицерской гостинице – на самом деле это был обычный деревянный двухэтажный дом. Он служил там два года, а в 1983 году его отправили в Афганистан, – говорит Ираида Дресвянникова.

Но об этом она узнала намного позже. Сергей писал, что летит советником в Сирию. А как—то раз пришло письмо с обратным адресом из Ташкента, где он говорил, что его, скорее всего, отправят в Афганистан. Так и случилось.

Вернувшийся домой «грузом 200».

Сергей Дресвянников совершил 160 боевых вылетов с налётом 140 часов.

За 7 месяцев участвовал в трёх боевых операциях, в которых уничтожил колонну автомобилей противника, склад с боеприпасами и обратил в бегство противника. Во время очередного задания погиб сам. Ему было 23 года.

В похоронке написано: умер от ран 6 марта 1984 года. Хотя сослуживцы вспоминали, что это случилось 29 февраля. Шёл серьёзный бой, вертолёт, в составе экипажа которого находился Сергей, подстрелили на высоте 1700 метров.

Тело убитого лётчика привезли в оцинкованном гробу, известном под названием «груз 200». Этот военный жаргон знала вся страна. Его сопровождали солдаты, которым приказывалось любой ценой не допустить вскрытия запаянного гроба родными. Вместе с вещами в чемодане Сергея лежал его фотоальбом. Прошло 35 лет, как его не выпускает из рук Ираида Дресвянникова.

Подпись под фото: За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

Фото с выставки Национального музея УР им. К.Герда

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