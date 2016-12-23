На Ижевском автозаводе в минувшие выходные отметили юбилейную дату – 50 лет со дня выпуска первого ижевского автомобиля. В праздничных мероприятиях принял участие Глава Удмуртии Александр Соловьев.
Напомним, что в 1965 году по инициативе и при поддержке Дмитрия Федоровича Устинова, курировавшего оборонную промышленность страны, в Ижевске началось строительство автозавода. 12 декабря 1966 года с конвейера предприятия сошел первый автомобиль - «Москвич-408». Он представлял собой копию 408-й модели московского завода МЗМА и выпускался в Ижевске до 1967 года, а затем был снят с производства, уступив место модели «Иж-Москвич-412». За эти два года в Ижевске было собрано около 4 тысяч автомобилей «Иж-Москвич-408».
В рамках праздничных мероприятий для горожан и ВИП-гостей была организована экскурсия по производственным цехам, экспозиция ретро-автомобилей и современных моделей, выпускаемых на Ижевском заводе в разные годы, работа творческих и развлекательных площадок. На церемонии открытия ижевчан со столь значимым событием в истории города поздравил руководитель Удмуртской Республики.
– От всей души поздравляю коллектив и особенно ветеранов со славным юбилеем. Первый «Москвич», выпущенный ровно 50 лет назад в Ижевске, дал начало новой эре, эре массовой автомобилизации населения нашей страны. Автозавод еще достраивался, а продукция уже пошла, что называется, в народ.
Сегодня Ижевский автозавод – одно из крупнейших предприятий республики. Он обеспечивает работой тысячи людей, дает крупные поступления в бюджет.
Радует, что даже в нынешние непростые времена работа здесь идет стабильно. По результатам января-октября этого года автозавод занял третье место в группе ведущих наших предприятий по темпам роста производства. Это означает, что ваши автомобили пользуются устойчивым спросом. Растет их качество.
Республика всегда поддерживала автозавод. Обеспечивала налоговые льготы при реализации инвестиционной программы. Осваивая новые модели, вы прокладываете путь в автомобильное будущее России. Хочу пожелать нашим автозаводцам: «Так держать!». Доброго всем здоровья, счастья и благополучия! - отметил в выступлении Александр Соловьев.
Празднование юбилея собрало 29 тысяч посетителей, которые смогли посетить завод, познакомиться с передовыми процессами производства автомобилей, поучаствовать в конкурсах и соревнованиях.
В официальной части коллектив завода и гостей праздника поздравили первые лица республики, города, руководство АвтоВАЗа и предприятия.
Поздравляя собравшихся, вице-президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко отметил: – Мы меняем представление о бренде, доказываем, что наши автомобили могут быть современными, стильными, конкурентными. У нас есть все для успеха: компетентная, сплоченная команда, передовое производство, технологии альянсаRenault-Nissan и поддержка наших акционеров.
Генеральный директор LADA Ижевский автозавод Михаил Рябов в своем приветственном слове подчеркнул:
– Коллектив автозавода всегда стремился с максимальной отдачей выполнять все задачи. Это освоение новых моделей, повышение качества производства, и сегодня перед нами стоят амбициозные цели.
В этот же день состоялось подведение итогов конкурса «Лучший профессиональный рабочий автозавода-2016». Победителем и одновременно обладателем главного приза конкурса – лифтбека LADA Granta – стал Алексей Кузнецов, слесарь механосборочных работ цеха сборки автомобилей.
Римма ИВАНОВА
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