Социальное развитие сегодня несколько отстает от экономического. И если с экономической точки зрения самым тяжелым был 2016 год, то в социальном плане – текущий, 2017-й. Именно сейчас сказываются последствия экономического спада прошлого года. Поэтому так важна информация из первых уст о том, как совершенствуется социальная политика в современных условиях.
В ижевском Доме профсоюзов состоялось обсуждение актуальных вопросов социальной политики, в котором приняли участие гости из Москвы – статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей ПУДОВ и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, первый заместитель председателя «Независимых профсоюзов России» Андрей ИСАЕВ. Приводим их высказывания.
Выходят из тени
– В 2016 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительной оценке, увеличилась на 200 тысяч человек, - эти удручающие цифры Андрей Пудов привел в самом начале своего выступления. – Но в начале 2017 года были приняты меры по исправлению ситуации: более 43 миллионам человек, получающим пенсию по линии Пенсионного фонда, и еще половине миллиона пенсионеров по линии силовых ведомств были перечислены компенсационные выплаты в размере 5 тысяч рублей.
В конце 2016 года было принято решение, касающееся механизма индексации: она будет соответствовать фактической инфляции предыдущего года.
Важно обеспечить и рост зарплаты. Мы рассматриваем ее как фактор увеличения спроса в экономике, повышения мотивации труда. У отдельных работников бюджетной сферы зарплата поднимется потому, что это определено Указом Президента РФ. Во внебюджетной сфере зарплата возрастет благодаря увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ). Минтруда России будет добиваться, чтобы минимальный размер оплаты труда был поэтапно доведен до уровня прожиточного минимума. Планируется, что законопроект по повышению МРОТ будет разработан к осенней сессии Госдумы.
Сейчас в стране примерно 4,9 миллиона человек получают зарплату ниже прожиточного минимума. Как только МРОТ возрастет, низкооплачиваемых работников станет меньше.
Проводим работу по снижению разницы в оплате труда. Соотношение средней заработной платы 10 процентов работников с наибольшей оплатой труда и 10 процентов с наименьшей оплатой труда сократилось с 2000 года более чем вдвое: с 30 до 14,5 раза. То есть неравенство в доходах уменьшилось.
Вовремя ли выплачивают зарплату? По данным на 1 февраля, суммарная задолженность равнялась 3,2 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом 2016 года она снизилась на 1,1 миллиарда рублей. 99 процентов задолженности связано с тем, что у предприятий или организаций нет собственных средств.
В настоящее время приоритет очередности зарплаты ниже приоритета налогов. Мы готовим законопроект, который – при принятии – изменит очередность удовлетворения требований: приоритет зарплаты будет выше, чем перечисление налогов.
В сфере трудовых отношений актуализирован справочник профессий. В 2015 году в него было включено 1600 профессий и специальностей.
Большинство организаций, имеющих финансовые трудности, стремятся сохранить оптимальную численность квалифицированного персонала. Мы рекомендуем регионам поддерживать те предприятия, которые оказывают существенное влияние на экономику региона, например, выделять средства на переподготовку и временную занятость работников. Соответствующего федерального ресурса нет, это компетенция регионов.
В целом по стране в 2016 году региональные бюджеты на такие цели затратили 4,6 миллиарда рублей, в 2017 году они направят 5,3 миллиарда рублей. Удмуртская Республика не снижает расходов на переподготовку кадров и временную занятость.
Очень беспокоит нелегальный рынок труда. 15 миллионов человек трудоспособного возраста работают без официального оформления трудовых отношений. За них не уплачивают налоги, не перечисляют средства на обязательное медицинское страхование. Социальные права граждан, объем индексации социальных выплат напрямую зависят от от уровня нелегальной занятости.
Два года назад было заключено соглашение между Рострудом и исполнительной властью субъектов Российской Федерации. Благодаря административным рычагам за два года из тени вышло более 4,3 миллиона работников. В результате в Пенсионный фонд дополнительно поступило 27 миллиардов рублей!
Усовершенствуем обязательное социальное страхование. Несчастных случаев и профессиональных заболеваний становится меньше. Тем не менее работу соцстраха надо перестроить. Лишь минимум средств сейчас тратится на профилактику. А нужно средства соцстраха использовать так, чтобы к пенсии человек подошел в работоспособном состоянии. Такой проект сейчас разрабатывается.
Только – не через колено
Андрей Исаев считает, что самое большое раздражение в обществе вызывает даже не снижение доходов, а их дифференциация – различие между наиболее богатыми и самыми бедными слоями населения.
– Все вместе мы – государство, профсоюзы, работодатели, парламент – не дорабатываем вот в чем: констатируем происходящее, несколько подправляем его, а надо переходить к выработке и принятию государственной политики доходов населения. Необходимо определить минимальный гарантированный доход работающих, пенсионеров, учащихся… Определить приемлемый для общества предельный разрыв в доходах богатых и бедных. После того, как обсудим цели с социальными партнерами, профсоюзами, работодателями, массовыми общественными объединениями и сообща определим подход, мы сможем определить и план: как двигаться в реализации политики доходов населения. В майских указах Президента Российской Федерации уже названы некоторые профессиональные категории, чьи доходы нуждаются в последовательной поддержке, - отметил Андрей Константинович.
Андрей Исаев рад тому, что правительство намерено окончательно решить проблему минимального размера оплаты труда, но слова «в ближайшие годы» его смущают. Задача доведения МРОТ до прожиточного минимума была поставлена еще 15 лет назад, когда вступил в силу Трудовой кодекс РФ. В течение стольких лет эта задача не была реализована!
Сейчас создана рабочая группа, которую возглавляет первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков. Группа почти приблизилась к решению задачи доведения МРОТ до прожиточного минимума, и необходима политическая воля, чтобы такое решение было принято.
– Назрели решения и о том, - полагает Андрей Исаев, - чтобы обязать работодателей (а для этого принять поправки к законодательству) состоять в объединениях работодателей или вести коллективнык переговоры.
Если работодатель не входит в отраслевое или региональное объединение и на основании этого отказывается выполнять урегулированные там соглашения, то фактически лишает своих работников права в полной мере использовать конституционную норму о коллективных переговорах.
Работодатель сам вправе выбрать объединение, но уклоняться от коллективных переговоров он не должен.
Социальное напряжение в обществе может снять и закон, который Госдума единогласно приняла в первом чтении, - об участии представителей работников с правом совещательного голоса в коллегиальных органах управления предприятиями и организациями. Правительство РФ дало по этому законопроекту отрицательный отзыв, не поддержала такой законопроект и сторона работодателей.
– Тем не менее мы нашли возможность принять этот законопроект в первом чтении. Создав рабочую группу, в которую войдут, как мы надеемся, представители правительства, профсоюзов и работодателей, мы будем стремиться прийти ко второму чтению к единому решению, - поделился планами Андрей Константинович и добавил:
– Трудовые отношения – это такие отношения, когда вопросы нельзя решать, что называется, через колено. Это улица даже не с двухсторонним, а с трехсторонним движением, но согласие основных участников процесса может быть достигнуто.
Удалось же запретить заемный труд – эту современную форму рабовладения, когда работодатель платит работнику в два и более раз меньше. Россия установила такой запрет первой в Европе. Достигнуть этого удалось благодаря обсуждению вопроса разными сторонами, выработке законопроекта, который устроил всех. Это дало Андрею Исаеву и другим парламентариям определенный оптимизм: закон об участии представителей работников в коллегиальных органах управления также будет принят! Претворение его в жизнь решит и вопрос с дифференциацией доходов: в присутствии работников в условиях сокращения зарплаты будет достаточно трудно проголосовать за дополнительные бонусы менеджеру.
Фото: udmurt.er.ru
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