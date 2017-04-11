Завтра, 11 апреля, в Ижевске состоится Форум по формированию здорового образа жизни. Его инициатором и организатором выступили постоянная комиссия Государственного Совета по здравоохранению, демографической и семейной политике и депутатская фракция «Единая Россия».
Форум откроется в 10 часов в Доме Дружбы народов. Здесь будут организованы диагностические и консультационные пункты «Парка «Здоровье». Каждый желающий сможет пройти бесплатные консультации и осмотры узких специалистов: терапевта, кардиолога, онколога, дерматовенеролога. Также можно будет получить консультации по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, здоровому питанию, лечебной гимнастике, финской ходьбе, измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс массы тела.
Для жителей будет организован осмотр в передвижных медицинских центрах, оснащенных аппаратами УЗИ и маммографом.
Кроме того, в программе Форума запланированы коммуникативные и спортивные площадки, на которых все желающие смогут обсудить тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и опробовать на себе комплекс оздоровительной гимнастики.
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