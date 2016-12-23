Когда в 1979 году Расим Асылханов перебрался с супругой Наилёй из Башкирии в Удмуртию и устроился к нефтяникам, он и не предполагал, что спустя годы два его сына и племянники будут работать на воткинских нефтепромыслах. Вслед за Расимом в начале 80-х годов в Удмуртию перебрался и старший брат Васим с супругой Лилией.
Лекари скважин
На месторождениях Удмуртии в 80-е годы Расим Васикович начинал работать водителем спецтехники, а затем выучился на машиниста подъёмника. Когда Расим отправлялся на месторождения, чтобы подарить новую жизнь скважинам, его супруга Наиля шла на работу в детский сад «Удмуртнефти». Будучи старшей медсестрой, следила за здоровьем детишек. Успела она поработать и медсестрой предрейсового осмотра водителей-нефтяников.
– Многие годы бок о бок с нефтяниками, – говорит Наиля Рифовна. – Это надежные и ответственные люди. Если сказали, то сделают. С ними можно смело отправляться в разведку.
Расим Васикович, отработав в сфере капитального ремонта скважин более 30 лет, в 2013 году вышел на заслуженный отдых. Приняв эстафету от отца, в ЗАО «Капитальный ремонт скважин» (дочернее предприятие «Удмуртнефти») работают сыновья. Линар – мастер бригады подземного ремонта, Руслан – бурильщик капитального ремонта. Линар второй год подряд завоевывает звание «Лучший мастер ЗАО «КРС».
– Одерживать победу помогают усиленная подготовка и стремление быть первым, – отмечает он. Руслан продолжает дело отца в его бывшей родной бригаде, 16 лет назад он начинал работать помощником бурильщика.
– Наша профессия опасна, трудна и почетна, – говорил сыновьям о работе Расим Васикович. И сегодня он вспоминает, как с легкостью и радостью преодолевали с родным коллективом все трудности профессии. Когда все получалось, работали с двойной отдачей.
От добычи до подготовки
– Когда в 1982 году окончил Уфимский нефтяной институт, решил поехать к брату Расиму в Удмуртию на разведку. Приехали с супругой и сыном, так и пустили здесь корни, – говорит Расим Васикович.
– В Уфе мы жили на съёмных квартирах. Приехав сюда, сразу получили комнату в общежитии. И это для нас был райский уголок, – подхватывает супруга Лилия Фуатовна.
Васим начал свою работу оператором по добыче нефти и газа, а через три месяца был назначен старшим механиком цеха. В 1985 году его избрали секретарем партийной организации Воткинского НГДУ. Когда подросли дети, Лилия Фуатовна решила тоже устроиться к нефтяникам. В 1986 году она начала свою трудовую историю лаборантом химического анализа на Мишкинском месторождении и проработала здесь более 30 лет. Каждые четыре года ее смена выпадала на встречу Нового года на рабочем месте. Застала она и переезд лаборатории в новое здание. Проводя исследования нефти и воды, бывало, и сыновей брала на работу.
– Запах нефти впитали еще в детстве, – улыбаются младшие Асылхановы. – Прожить день и не добыть капли нефти уже не можем. Нефтяное дело – это наше, родное. Сыновья Васима и Лилии – Вадим и Вильдан - больше 16 лет передают друг другу производственную цепочку добычи и подготовки нефти. Вадим руководит бригадой добычи нефти и газа на Мишкинском месторождении. Вильдан – начальник приемо-сдаточного пункта на установке подготовки нефти «Мишкино», где нефть подготавливается и сдается в систему «Транснефти». Поработал на Мишкинском месторождении и младший сын Асылхановых – Ильдар. Примечательно, что четыре брата – Вильдан, Вадим, Ильдар и Линар - учились в одной группе на нефтяном факультете УдГУ.
В детстве два брата Васим и Расим росли в крестьянской семье в башкирской деревеньке и не думали, что им придется осваивать удмуртские нефтяные просторы, и они станут основателями династии. Теперь и внучки сделали выбор в пользу нефтянки – старшая Алина – студентка нефтяного техникума, а младшая Светлана учится в Роснефть-классе Воткинска.
«Удмуртнефть» сильна своими нефтяными династиями, их на предприятии не один десяток. Так от первопроходцев удмуртской нефти передаются опыт и знания, а молодое поколение привносит в нефтяное дело новые идеи.
Наталья МИРОНОВА
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