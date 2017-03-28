Михаил Бабич проведет в Оренбурге заседание Совета округа. Участники Совета обсудят меры борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по УР.
28 марта в Оренбурге Михаил Бабич проведет заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе. На заседании будут обсуждаться меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.
В Совете округа примут участие руководители регионов ПФО, представители МВД, Министерства экономического развития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональных органов исполнительной власти и научного сообщества, а также главные федеральные инспекторы регионов ПФО.
С основным докладом по теме выступит губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Фото: orinfo.ru
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