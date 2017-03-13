Владимир Путин встретился с полпредом Президента в ПФО Михаилом Бабичем
Владимир Путин провёл рабочую встречу с полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе, председателем Государственной комиссии по химическому разоружению Михаилом Бабичем. На встрече обсуждалось выполнение Россией международных обязательств по уничтожению химического оружия, сообщает Кремлин.Ру
Президент поинтересовался, как идет работа по уничтожению химического оружия в России.
М.Бабич доложил, что президентская программа по уничтожению химического оружия в Российской Федерации выполняется. В ходе реализации данной программы Российская Федерация за весь период затратила более 330 миллиардов рублей; 12 миллиардов рублей потрачено на объекты социальной инфраструктуры в регионах, в которых расположены эти объекты: это школы, больницы, дороги, детские сады, объекты спортивной инфраструктуры, – и на сегодняшний день эти объекты уже полностью функционируют.
«В мире накоплено почти 70,5 тысячи тонн этого химического оружия, из них самые большие запасы были в Российской Федерации – 40 тысяч тонн, 27 тысяч тонн – у американцев, остальные распределились на все другие страны. Конвенция подписана 192 государствами, и хочу доложить Вам, что мы сейчас вышли на финишный этап реализации этой программы. В ноябре 2016 года из семи объектов, которые в Российской Федерации занимались уничтожением химического оружия, на шести работы полностью завершены, я Вам докладывал об этом. По сути дела у нас сейчас работы сосредоточены на одном объекте в Удмуртской Республике, объект «Кизнер» - отметил полпред Президента. - Наши международные обязательства предписывают нам до 31 декабря 2018 года завершить эту работу, но, хочу Вам доложить, если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году – об этом Вам дополнительно доложим», - добавил Бабич.
Михаил Бабич также доложил о том, что после выполнения работ по уничтожению последствий ликвидации химического оружия объекты будут предложены потенциальным инвесторам для дальнейшего использования, чтобы те средства, которые Российская Федерация вложила в эту работу, не пропали.
Напомним, 29 декабря 2011 года Михаил Бабич Указом Президента Российской Федерации №1709 назначен Председателем Государственной комиссии по химическому разоружению.
Фото: kremlin.ru
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