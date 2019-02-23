Главная » Общество » Полпред ПФО Игорь Комаров встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России

Полпред ПФО Игорь Комаров встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России

19 февраля
0

Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили проблемы своевременной выплаты зарплат и погашения задолженности по оплате труда на предприятиях округа. Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.

179885 Полпред ПФО Игорь Комаров встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России

18 февраля в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и руководителями профсоюзных организаций регионов ПФО.

В начале встречи Игорь Комаров напомнил, что одна из главных задач федеральных и региональных властей – исполнение «майского» Указа Президента России Владимира Путина №204. И здесь взаимодействие с профсоюзными организациями очень важно. Полпред отметил, что «основной результат деятельности Федерации независимых профсоюзов России – реальное улучшение жизни людей, условий их труда и защита прав работающих граждан. Это приоритетная задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным».

На встрече обсуждалось улучшение условий труда, организация отдыха и оздоровления работников, взаимодействие органов государственной власти и профсоюзов.

Одним из основных стал вопрос занятости и развития рынка труда. В 2018 году уровень безработицы в ПФО снизился до 4,4%. Участники совещания отметили, что этот показатель меньше общероссийских значений (4,8%).

В Удмуртской Республике уровень безработицы на конец января 019 года составил 0,96%, что выше на 0,04% показателя аналогичного периода прошлого года. По сравнению с октябрем 2018-го года, уровень безработицы в республике вырос на 0,27%.

Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили проблемы своевременной выплаты зарплат и погашения задолженности по оплате труда на предприятиях округа. Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.

В Удмуртии задолженность по заработной плате на 1 февраля 2019 года составляет 156 тысяч рублей перед 33-мя работниками. В январе 2019 года сумма задолженности составляла 272 тысячи рублей.

Игорь Комаров подчеркнул, что на постоянном контроле находятся вопросы соответствия заработной платы отдельных категорий бюджетников целевым индикаторам, которые предусмотрены в указах Президента РФ.

Полпред призвал профсоюзных лидеров более эффективно строить взаимодействие с работниками бюджетных учреждений. По словам полпреда, нужно не только следить за ситуацией в трудовых коллективах, но также принимать непосредственное участие в урегулировании социально-экономических противоречий и конфликтов между работодателями и работниками, разбираться с каждой конкретной проблемой, разговаривать с людьми, вести прямой диалог.

Игорь Комаров напомнил о позитивном опыте решения сложных задач на крупнейшем в стране предприятии автомобилестроения АвтоВАЗ.

По словам полпреда, с 2009 по 2013 год совместно с профсоюзами удалось решить комплекс вопросов по выводу предприятия из кризиса. Особого внимания требовали проблемы переобучения и переквалификации тысяч работников автопредприятия. По итогам встречи полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали протокольное решение, в котором, в частности, рекомендовали провести в регионах ПФО консультации и переговоры по внесению изменений и дополнений в региональные трехсторонние соглашения по регулированию социально-экономических отношений с учетом приоритетных национальных проектов «майского» Указа Президента.

Справочно:

Федерация независимых профсоюзов России – это наиболее крупное и авторитетное объединение трудящихся, в котором состоят свыше 20 млн человек, из них пятая часть – члены профобъединений Приволжского федерального округа.

В ПФО взаимодействие с профсоюзными объединениями осуществляется в рамках трехстороннего соглашения и комиссий по урегулированию социально-трудовых отношений, ведется работа по заключению коллективных договоров, отраслевых и территориальных соглашений.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

Читать также

Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене
22 февраля
**В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздник...
Планёрка УП с Игорем Быковым. Сегодня необходимо, чтобы в Удмуртии заработал принятый закон «О патриотическом воспитании»
22 февраля
**В редакции, накануне тридцатилетия вывода советских войн из Афганистана говорили о долге, любви к Р...
Сокровище в центре Ижевска. Республиканской библиотеке для детей и юношества 15 февраля исполнилось 100 лет.
22 февраля
**Легендарное здание в центре Ижевска по адресу: улица Пушкинская, 200 известно многим поколениям жит...
В Удмуртии заместитель начальника Управления Росгвардии поздравил кадетов с наступающим Днем защитника Отечества
20 февраля
**Накануне Дня защитника Отечества в Якшур-Бодьинском районе прошел День кадета. В этот день 5 кадетс...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо