18 февраля в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и руководителями профсоюзных организаций регионов ПФО.
В начале встречи Игорь Комаров напомнил, что одна из главных задач федеральных и региональных властей – исполнение «майского» Указа Президента России Владимира Путина №204. И здесь взаимодействие с профсоюзными организациями очень важно. Полпред отметил, что «основной результат деятельности Федерации независимых профсоюзов России – реальное улучшение жизни людей, условий их труда и защита прав работающих граждан. Это приоритетная задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным».
На встрече обсуждалось улучшение условий труда, организация отдыха и оздоровления работников, взаимодействие органов государственной власти и профсоюзов.
Одним из основных стал вопрос занятости и развития рынка труда. В 2018 году уровень безработицы в ПФО снизился до 4,4%. Участники совещания отметили, что этот показатель меньше общероссийских значений (4,8%).
В Удмуртской Республике уровень безработицы на конец января 019 года составил 0,96%, что выше на 0,04% показателя аналогичного периода прошлого года. По сравнению с октябрем 2018-го года, уровень безработицы в республике вырос на 0,27%.
Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили проблемы своевременной выплаты зарплат и погашения задолженности по оплате труда на предприятиях округа. Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.
В Удмуртии задолженность по заработной плате на 1 февраля 2019 года составляет 156 тысяч рублей перед 33-мя работниками. В январе 2019 года сумма задолженности составляла 272 тысячи рублей.
Игорь Комаров подчеркнул, что на постоянном контроле находятся вопросы соответствия заработной платы отдельных категорий бюджетников целевым индикаторам, которые предусмотрены в указах Президента РФ.
Полпред призвал профсоюзных лидеров более эффективно строить взаимодействие с работниками бюджетных учреждений. По словам полпреда, нужно не только следить за ситуацией в трудовых коллективах, но также принимать непосредственное участие в урегулировании социально-экономических противоречий и конфликтов между работодателями и работниками, разбираться с каждой конкретной проблемой, разговаривать с людьми, вести прямой диалог.
Игорь Комаров напомнил о позитивном опыте решения сложных задач на крупнейшем в стране предприятии автомобилестроения АвтоВАЗ.
По словам полпреда, с 2009 по 2013 год совместно с профсоюзами удалось решить комплекс вопросов по выводу предприятия из кризиса. Особого внимания требовали проблемы переобучения и переквалификации тысяч работников автопредприятия. По итогам встречи полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали протокольное решение, в котором, в частности, рекомендовали провести в регионах ПФО консультации и переговоры по внесению изменений и дополнений в региональные трехсторонние соглашения по регулированию социально-экономических отношений с учетом приоритетных национальных проектов «майского» Указа Президента.
Справочно:
Федерация независимых профсоюзов России – это наиболее крупное и авторитетное объединение трудящихся, в котором состоят свыше 20 млн человек, из них пятая часть – члены профобъединений Приволжского федерального округа.
В ПФО взаимодействие с профсоюзными объединениями осуществляется в рамках трехстороннего соглашения и комиссий по урегулированию социально-трудовых отношений, ведется работа по заключению коллективных договоров, отраслевых и территориальных соглашений.
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